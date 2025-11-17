La Xunta destinó 103 millones de euros a los ayuntamientos desde 2022 para paliar "el tasazo de la basura"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado que el Gobierno gallego destinó desde el año 2022 un total de 103 millones a las entidades locales para paliar "el tasazo de la basura", para que "no tengan que repercutir de manera tan cuantiosa" en los ayuntamientos y empresas.

Así lo ha trasladado en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, que este lunes se ha celebrado en el Área de Gobierno del Parlamento al coincidir con la sesión plenaria de los presupuestos.

Según ha expuesto el titular del Gobierno gallego, que ha comparecido junto a la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, así se recoge en un informe que detalla las principales actuaciones, proyectos y transferencias directas realizadas por parte del Ejecutivo autonómico con el objetivo de ayudar a los municipios a cumplir con las nuevas obligaciones y objetivos en el ámbito de los residuos.

En este contexto, Rueda ha lamentado que los ayuntamientos "se ven avocados a elevar las cuantías de sus tasas de residuos" debido a una tasa "fijada por el Gobierno central que la Unión Europea ya ha dicho que es una consecuencia de la ley de residuos del año 2022" y que, tal y como ha apuntado, "puede suponer hasta 230 euros de subida en la tasa de basura". "Es una imposición del Gobierno central que no obedece a una obligación establecida de manera taxativa por la UE", ha subrayado.

Ante esta situación, ha reivindicado que la Xunta "está ayudando a los ayuntamientos con más de 100 millones desde 2022" para paliar el impacto de "ese tasazo" y que "no tengan que repercutir" en los consistorios locales y empresas.

SITUACIÓN "INÉDITA"

A continuación, la responsable de Medio Ambiente ha hecho un repaso cronológico del desarrollo de esta tasa hasta llegar a un momento en el que, ha lamentado, "se escuchan gritos de alcaldes de distintos signos, unos buscando excusas y otros diciendo la verdad".

"Es una situación inédita", ha reprochado antes de recordar que el Gobierno gallego "desde un primer momento dijo que esta ley era injusta".

Por todo ello, ha destacado que, entre otras medidas, la Xunta ha garantizado que los 295 ayuntamientos adheridos al modelo Sogama tengan alguna planta a "menos de 50 kilómetros de distancia".

Además, ha subrayado que la Administración autonómica asumió con fondos propios el 60% del canon que percibe Sogama por recibir y tratar los residuos de estos municipios.

"Al final, supone que cada año la Xunta ingresa en las arcas municipales 21 millones de euros, que se hace a través también del Fondo de Cooperación Local y podrán contar con ellos también en 2026", ha señalado para, a renglón seguido, advertir: "Pero que cuenten con eso no quiere decir que no tengan que repercutir todo el coste total, por lo tanto, si la Xunta no aportara eso, los ciudadanos tendrían que aportar todavía más".

En este sentido, ha explicado que los ayuntamientos pagan por gestión de tonelada en Sogama 83 euros cuando "tendrían que estar pagando 108 euros".

"Entendemos que esta es la manera de trabajar", ha resumido la conselleira, que también ha expuesto, entre otras medidas, que la Xunta sacó adelante todos los convenios con los distintos Scrap's "para que los ayuntamientos puedan ahorrar".