La Xunta dice que no se cerró el traspaso de permisos de trabajo a extranjeros por un "error" en la propuesta del Estado

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha asegurado que no se cerró el traspaso de las competencias para la autorización inicial de los permisos de trabajo a personas extranjeras debido a un "error" en la propuesta del Gobierno del Estado.

Así lo ha trasladado este miércoles en rueda de prensa al ser preguntado por la falta de avances en la reunión técnica mantenida el martes por videoconferencia con representantes del Ejecutivo estatal para tratar de agilizar la transferencia de estas competencias.

Diego Calvo ha explicado que el Gobierno gallego contaba con ser capaz de cerrar en esta cita todas las dudas que había y poder hacer efectivo este traspaso, pero ha lamentado que no se pudiese cerrar el acuerdo.

El conselleiro ha explicado que el propio Ejecutivo estatal "reconoció" que en la propuesta que trasladaban del coste efectivo del traspaso "habían cometido un error" y "se comprometió" a "hacer llegar cuanto antes una nueva".

"Esperamos que sea cuanto antes", ha incidido el titular de Presidencia, que ha afirmado que la Xunta espera tener ese documento en "una o dos semanas" para ser capaces de cerrar esta transferencia.

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