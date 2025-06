La Xunta, dispuesta a "rediseñar" el máster de Matemáticas de la USC para "reformularlo" y lograr más alumnado

La oposición pide a la Consellería que "reconsidere su decisión" y ponga en marcha la titulación el próximo curso

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, se ha comprometido, a partir de este jueves, a sentarse para ver "cómo se puede reorganizar" el Máster de Matemáticas de la USC para que "no pierda alumnos", mientras la oposición insiste en demandar a la Xunta que "reconsidere su decisión" e imparta la titulación el próximo curso.

En una respuesta oral en el Parlamento a BNG y PSdeG, el responsable autonómico ha defendido que para que una formación pueda "tener reconocimiento social" debe tener "un número mínimo de alumnos".

Por eso, ha dicho que pone a disposición los recursos de la Consellería para sentarse con los responsables del máster a "hablar en serio" y ver "qué se puede reformular" para poder alcanzar "el número mínimo de alumnos".

Así, ha asegurado que los requisitos en cuanto a número de alumnado que tiene que tener una titulación para poder ser ofertada fueron acordados por las tres universidades públicas gallegas y por la Administración autonómica, que ha insistido que "no toma decisiones a la ligera" ni "arbitrarias".

"Aquí la Xunta no cierra nada, cumple un acuerdo existente y eso lleva que, en este caso, si no hay un cumplimiento de un criterio firmado, se plantea que no se oferte esa titulación específica en base a eso. Son las reglas comunes que nos dimos todos", ha aseverado Rodríguez.

"SOBREACTUACIÓN"

Así ha respondido a dos preguntas sobre esta cuestión del PSdeG y del BNG. Por parte de los socialistas, el diputado Julio Abalde ha cuestionado al conselleiro si no cree que las áreas en Matemáticas "no son estratégicas para el futuro de Galicia", mientras que el nacionalista Daniel Castro ha pedido explicaciones de "por qué van a retirar este máster" y ha acusado al titular de Universidades de favorecer a los centros privados frente a los públicos.

Frente a esto, Román Rodríguez, que ha reconocido que "existe una problemática", ha acusado a la oposición de estar "sobreactuando" y ha insistido en que la Xunta "cumple lo acordado", además de defender que mantiene "un diálogo permanente con las universidades".

Tanto Abalde como Castro, que han pedido al conselleiro que reconsidere la decisión de la Consellería, le han reprochado que los acusase de "sobreactuar" y lo han instado a decírselo al alumnado que este miércoles se ha manifestado a las puertas del Pazo do Hórreo para reclamar a la Xunta que otorgue el carácter singular a esta titulación.

PROTESTA ALUMNADO MÁSTER

Y es que, a primera hora de este miércoles, antes de que se hablase de esta cuestión en el pleno, varias decenas de personas, entre ellas alumnado, profesorado y el decano de la Facultad de Matemáticas de la USC, protestaban a las puertas del Parlamento

En declaraciones a los medios, uno de los alumnos ha responsabilizado a la Administración autonómica de tomar la decisión de que el próximo año no se pueda impartir esta titulación al no llegar a los 20 alumnos que señala la normativa "sin ningún informe técnico".

Para Ángel, se trata de una medida "correctora" y ha criticado que es una decisión "injusta y opaca". Cuestionado sobre la razón por la que no hay tantos alumnos, el estudiante ha explicado que es una disciplina "más especializada" que busca impulsar la investigación. Mientras, hay otros másteres que "tampoco tienen tantos alumnos pero sí tienen el reconocimiento de singularidad y no se pretenden cerrar".

Del mismo modo, ha puesto en valor la unión de la Facultad de Matemáticas y de la Universidade, que ya ha avanzado que presentará un recurso de alzada. "Toda la universidad está unida en contra de esta decisión", ha destacado.

Otra de las alumnas que protestaba a las puertas del Parlamento ha explicado que, de cerrarse este Máster, "acabaría por eliminarse la investigación en matemáticas pura en Galicia", ya que es la única titulación con esta especialización. "La única opción sería ir a otra comunidad o especializarse en otro ámbito", ha lamentado.

Asimismo, el alumnado ha recordado que en el programa de doctorado de la facultad se defendieron casi 50 tesis, de las que el 70% eran de gente que venía de este Máster. Por ello, creen que si ahora se deja de impartir esta especialidad, "en unos años será el doctorado".

COLEGIO CALDAS

Por otro lado, la diputada del PSdeG Paloma Castro ha preguntado al conselleiro si se recuperará la 3ª unidad de Educación Infantil del CEIP Plurilingüe San Clemente de Caldas de Reis para el próximo curso.

Román Rodríguez ha desechado esta opción al apuntar que en la localidad pontevedresa hay "37 plazas de cuarto de Infantil disponibles" en centros del municipio.

Por eso, ha argumentado que "no tiene mucho sentido que se habiliten o se desdoblen nuevas unidades" cuando "hay una oferta de plazas en el entorno que da acogido esta demanda" de, ha apuntado, "dos alumnos que ni siquiera son del ayuntamiento".

Sin embargo, Paloma Castro ha cuestionado si esas 37 plazas libres son "en colegios concertados o en centros que no tienen Plan de Conciliación o Plan Madruga", que sí que tiene el CEIP San Clemente.

Por ello, la diputada socialista considera que la demanda de la comunidad educativa "es justa", ya que "no están pidiendo una ampliación, sino algo que fue suprimido de forma injusta".

Asimismo, Román Rodríguez ha avanzado que se ha licitado un proyecto de eficiencia energética en este centro por valor de más de 400.000 euros, que contará, tal y como ha detallado, con mejora en el aislamiento térmico, carpinterías exteriores y otras actuaciones.