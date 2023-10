La Xunta duda que los trenes Avril lleguen el primer trimestre y "va a seguir intentando" el traspaso de AP-9

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, critica que el Ministerio de Transportes haya confirmado un "retraso más" en la llegada de los trenes Avril a Galicia y pone en duda el plazo dado por el Gobierno, "sin más datos", para su puesta en marcha en el primer trimestre.

"Ni siquiera tenemos seguridad del primer trimestre", se ha quejado en rueda de prensa posterior al Consello, que ha evaluado un informe sobre los compromiso del Gobierno en infraestructuras. Rueda reprueba que "se hicieron anuncios de las mismas características" y teme que se siga con "la falta de firmeza con los que se hicieron los anteriores".

Así se ha expresado después de la reunión celebrada el pasado miércoles entre el secretario de Estado de Transportes, David Lucas, y la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez. El titular del Ejecutivo autonómico reprocha que el alto cargo del Ministerio trasladase que "aún no se hayan puesto a pensar" sobre cuántos trenes Avril van a ir a Galicia, con una petición de la Xunta de que sean un total de siete convoyes.

Asegura que no saben "con certeza" si van a cumplir "esta vez" con los plazos de los Avril. "A los antecedentes me remito", apostilla. "Esto al ritmo que va, nos podemos temer que prosiga el mismo camino y no es de recibo que a estas alturas no sepamos ninguna fecha cierta", apunta.

AP-9

En lo tocante a la negativa del Gobierno a una transferencia de la AP-9, Rueda lo define como: "Una nueva confirmacion de lo que todos sabíamos ya, después del rechazo del Grupo Socialista en el Congreso". "Llega ahora un cargo del ministerio de Fomento a confirmarnos que no contemplan en ningun caso esta transferencia", lamenta.

Con todo, Alfonso Rueda garantiza que el Gobierno gallego "va a seguir intentando" este traspaso, lo va a hacer con "mucha insistencia".

Además, el Gobierno gallego ha solicitado información sobre los peajes de las autopistas estatales AP-9 y AP-53 a partir del 1 de enero de 2024, las cuales ya tienen unas de las tarifas más altas del Estado.

NUEVO APLAZAMIENTO DEL CORREDOR ATLÁNTICO Y OTROS TEMAS

Junto a esto, Rueda ha afeado un "nuevo aplazamiento" en la presentación completa del plan director del corredor atlántico, puesto que el Ministerio lo supedita a la aprobación de la revisión del reglamento por parte de la UE. Reprocha que haya un avance a "dos velocidades" en comparación con el Mediterráneo, que considera "injusto". Paralelamente, apremia a que se termine la reconstrucción del viaducto de O Castro, en la A-54.

Por todo ello, Rueda define la actuación del Gobierno como "demora sobre demora", "concreciones muy pocas". Agradece que el Ministerio haya realizado este encuentro, pero recrimina "muy poco compromiso".

Más allá de estas cuestiones, el informe elaborado por la Xunta constata un nuevo retraso en la puesta en servicio de la autovía Santiago-Lugo, ya que el Ministerio prevé poner en servicio en 2024 el tramo Melide-Palas, con una demora a 2025 del Arzúa-Melide.