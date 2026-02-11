La Xunta eleva a roja la alerta en la costa noroeste de A Coruña desde la última hora de este miércoles

Archivo - Fuerte oleaje y tiempo anticiclónico, a 21 de febrero de 2022, en A Coruña, Galicia (España). La Direccion Xeral de Emerxencias e Interior da Vicepresidencia da Xunta ha anunciado una alerta naranja por temporal costero a partir de la jornada de - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha elevado en las últimas horas de este miércoles a roja la alerta por fenómenos costeros adversos en el noroeste de A Coruña y mantiene la alerta de nivel naranja en el resto del litoral gallego.

De ello ha informado en una nota de prensa, en la que explica que, con el fin de garantizar la seguridad de los bienes y de las personas, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, ha avisado de la situación a través del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia a los ayuntamientos de las provincias afectadas; diputacións, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubs náuticos, entre otros.

Atendiendo a estas circunstancias, la Secretaría Xeral para o Deporte de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, ha anunciado para el jueves, 12 de febrero, la suspensión en el mar de la actividad deportiva federada y del programa Xogade. Los ayuntamientos afectados y horarios de vigencia de las alertas pueden consultarse en la web Deporte Galego.

Asimismo y ante las previsiones de fuerte oleaje, la Xunta recomienda a la ciudadanía mantenerse alejada de la línea de costa, esto es, diques, rompentes y paseos marítimos.

También pide que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen cabos y amarres de las embarcaciones.