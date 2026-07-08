La Xunta exige explicaciones a Renfe tras la interrupción del servicio Ourense-Santiago por una avería en O Irixo

Archivo - Un viajero coge un tren en la Estación Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 5 de diciembre de 2024, en Madrid (España). Renfe ha aumentado sus servicios de Alta Velocidad y Larga Distancia con más de 14.850 plazas de refuerzo, con trenes en dobl - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha exigido explicaciones la Renfe tras la interrupción de la circulación ferroviaria entre Ourense y Santiago por la avería de un tren en O Irixo y ha reclamado al Gobierno central que garantice los servicios y conexiones que necesita la ciudadanía gallega.

En declaraciones difundidas a los medios, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, advierte de las nuevas incidencias registradas este jueves y señala que, según la información recabada por el Gobierno gallego, las personas usuarias precisaron agua ante la ausencia de aire acondicionado.

Se trata de una nueva interrupción que, conforme ha indicado, afectó a los desplazamientos, por lo que exige al Ejecutivo estatal explicaciones e información puntual sobre las causas de la incidencia y que garantice los servicios y conexiones que precisa la ciudadanía gallega.

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes ha calificado de "inaudita" la situación, con "constantes retrasos, paralizaciones y cortes en las comunicaciones entre Galicia y Madrid por alta velocidad".

En este sentido, ha lamentado que "prácticamente todas las semanas se registra alguna incidencia" y ha asegurado que es "inaceptable" que estas incidencias se produzcan con tanta frecuencia en el transporte ferroviario, lo que, según ha añadido, puede provocar un aumento de la desconfianza de las personas usuarias en este medio de transporte.

OTRAS INCIDENCIAS

Así, por poner otros ejemplos recientes, ha recordado que la semana pasada una avería en la infraestructura ferroviaria supuso la paralización de los trenes de alta velocidad entre A Gudiña y Puebla de Sanabria.

También ha señalado que, en el último mes, el tren Avlo desde Madrid batió su récord con más de siete horas de retraso, en un tren que salió dos horas tarde de la capital y quedó parado tres horas en el intercambiador de Taboadela, sin prestar la adecuada información ni atención a las personas usuarias.

En esta línea, Diego Calvo ha insistido en que la Xunta "lleva meses reclamando información al Gobierno central sobre la situación real de las infraestructuras ferroviarias y si existe algún problema que explique las causas de estos continuos cortes".

De hecho, ha señalado que la Xunta sigue a la espera de la respuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible respecto de la solicitud de datos sobre el estado de las infraestructuras ferroviarias y el resultado de las últimas revisiones realizadas a los trenes de la red gallega.

El Gobierno gallego viene reclamando de manera continuada conocer la situación actual y el mantenimiento preventivo que se está realizando de la red ferroviaria en Galicia y si este es el adecuado para adelantarse a la acumulación de defectos, evitar su deterioro progresivo y mantener la calidad del servicio.

La Xunta lamenta, además, que esta situación vuelva a poner de manifiesto la falta de información oficial por parte del Ministerio, obligando al Gobierno gallego a conocer las incidencias que afectan a los servicios e infraestructuras ferroviarias de la comunidad a través de los medios de comunicación.

Por ello, ante la falta de un interlocutor específico de Renfe que traslade información detallada, el conselleiro ha solicitado a la Delegación del Gobierno en Galicia que se implique en esta cuestión y explique cuál es el estado del tráfico ferroviario entre Galicia y Madrid que afecta a las personas usuarias de manera continua.

La Administración autonómica reclama también al Gobierno central que asuma responsabilidades y adopte medidas urgentes para reforzar el servicio, garantizar la seguridad de las personas usuarias y poner fin a esta situación, así como asegurar una información inmediata y permanente sobre cualquier incidencia que afecte a la movilidad de los gallegos y gallegas.