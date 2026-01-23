La Xunta exige al Gobierno "información" sobre el ferrocarril en Galicia ante su "deterioro constante"

Archivo - La conselleira de Vivenda, María M. Allegue - XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Xunta se va a dirigir al Gobierno central para exigir "información, lealtad y transparencia" sobre el estado de la red ferroviaria en Galicia.

Así lo ha anunciado este viernes la conselleira de Infraestruturas, María M. Allegue, en declaraciones a los medios de comunicación tras conocer la decisión de Adif de rebajar el máximo de velocidad en un tramo de la línea Ourense-Santiago, donde en 2013 descarriló un tren Alvia ocasionando 80 muertes.

Precisamente este viernes, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dado a conocer la decisión de la Audiencia Provincial de A Coruña que absuelve al exdirector de seguridad de Adif en la causa por este accidente, y deja al maquinista como único condenado.

Por su parte, la conselleira ha resaltado que son "cientos los gallegos sufriendo un deterioro constante del sistema ferroviario", y ha mencionado "averías, retrasos y dificultad para encontrar billetes".

"No tenemos que esperar a que ocurra un desgraciado accidente para comprobar el estado de nuestras vías", advierte, en relación al descarrilamiento de Adamuz (Córdoba), con otras 45 víctimas mortales.

Así, Allegue recuerda que en 2022, tras una reunión entre el titular de la Xunta, Alfonso Rueda, y el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, "éste se comprometió a conformar un grupo de trabajo que aún no está constituido".

"Exigimos información lealtad y transparencia. Por eso nos vamos a dirigir al Gobierno central, porque queremos conocer el estado de nuestra red ferroviaria, el motivo de la reducción en ese tramo que nos tuvimos que enterar por los medios, si es una medida excepcional o si se adoptó otras veces, y si existe un mantenimiento preventivo", subraya la responsable gallega en materia de infraestructuras.