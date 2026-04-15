Xunta y Gobierno iniciarán negociaciones ante las discrepancias estatales sobre la reforma de la ley gallega del deporte

Campo de fútbol. Foto de archivo. - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los boletines oficiales autonómico y estatal --Diario Oficial de Galicia (DOG) y Boletín Oficial del Estado (BOE)-- publican la resolución que acredita que Xunta y Gobierno central iniciarán negociaciones ante las discrepancias estatales por la reforma de la ley del deporte gallega.

Del conflicto impulsado por el Gobierno ya había informado en su día el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deporte, Diego Calvo, quien explicó que el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez ponía problemas en la habilitación para que la Administración autonómica pueda personarse en procesos judiciales por casos de violencia en el deporte.

De hecho, el principal cambio introducido en esta modificación legislativa es la relativa a la posibilidad de que la Xunta se persone en casos judiciales relacionados con episodios de violencia en el deporte. También incorporó, en todo caso, protocolos de buen gobierno en las federaciones deportivas, sobre las que limitó la duración de los mandatos por parte de un mismo presidente.

En relación al foco de conflicto, la Xunta ha defendido ya en varias ocasiones que la posibilidad de que la Xunta se persone en casos judiciales también se contempla en la Ley de Prevención y Tratamiento contra la Violencia de Género y que en aquel caso no fue recurrida.

PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN AL TC

Así, este miércoles los boletines publican el acuerdo de la comisión bilateral de cooperación entre el Estado y la Xunta que determina que se iniciarán negociaciones para resolver estas discrepancias y designar un grupo de trabajo para proponerle a este órgano la solución que proceda.

La resolución que suscriben tanto Calvo como el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, también determina que, como es preceptivo, se comunique este acuerdo de negociación al Tribunal Constitucional (TC).