La Xunta impulsa en Argentina la proyección internacional de la cocina gallega en el evento 'Saborea Galicia Calidade'

El conselleiro de Emprego inaugura la iniciativa en la que participa el chef Manolo Costiña y en la que tocarán Baiuca y Luz Casal

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, ha inaugurado este jueves en el hotel Grand Brizo de Buenos Aires el primero de los dos pases de cata de la iniciativa 'Saborea Galicia Calidade', destinado a poner en valor el buen hacer de la cocina gallega ante medios especializados, compradores del sector y referentes locales de la cocina.

En el acto, del que ha informado la Xunta en un comunicado, José González ha destacado que esta iniciativa -que se complementará con sendas actuaciones musicales a cargo de los artistas Baiuca y Luz Casal- tiene como objetivo mostrar la creatividad y la excelencia de Galicia en los ámbitos culinario y cultural en uno de los enclaves más representativos de la diáspora gallega.

Todo ello, ha apuntado la Xunta, aprovechando la visibilidad que otorga a la comunidad su condición de región invitada de honor por la Embajada de España en el país con motivo de la celebración del Día de la Hispanidad (12 de octubre).

El conselleiro ha puesto en valor también que con esta acción se pretenden fortalecer los puentes entre Galicia y Argentina -país que continúa siendo el segundo hogar de millares de gallegos que llegaron en la búsqueda de nuevas oportunidades- y al mismo tiempo conectar con nuevos públicos y promover una imagen moderna y dinámica del país. Así, ha invitado a los sumilleres a visitar Galicia y a descubrir de primera mano la calidad y la diversidad del producto gallego.

El evento ha incluido dos pases de cata dirigidos por el chef gallego Manolo Costiña, del restaurante Retiro da Costiña (Santa Comba, A Coruña), distinguido con dos estrellas Michelin y con la marca Galicia Calidade. Los platos se han servido en piezas de cerámica y otros materiales certificados con el sello Artesanía de Galicia, en el marco de la campaña Artesanía en el plato, una iniciativa pionera en España que ponen en valor a tradición artesanal gallega y su vínculo con la gastronomía.

CONCIERTOS DE BAIUCA Y LUZ CASAL

Asimismo, durante su intervención, el conselleiro de Emprego ha señalado que, como complemento a la propuesta gastronómica, la programación de Saborea Galicia Calidade incluye dos actuaciones musicales que acercan la música gallega al público argentino.

Así, el primero de los conciertos tendrá lugar mañana, 10 de octubre, en Groove, a las 21.00 h, con la actuación de Baiuca, proyecto musical de Alejandro Guillán Castaño que combina la tradición sonora gallega con la música electrónica contemporánea, reinterpretando la cultura del país desde una perspectiva vanguardista.

Por su parte, el 12 de octubre a las 19,00 h., coincidiendo con la celebración del Día de la Hispanidad, será el turno de Luz Casal, una de las voces más universales de Galicia -resaltó José González-, que ofrecerá un concierto en el centro cultural Palacio Libertad tras ser reconocida ese mismo día por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

GALICIA, INVITADA DE HONOR DE LA EMBAJADA

'Saborea Galicia Calidade' aprovecha la proyección del Día Nacional de España para reforzar la presencia internacional de Galicia y generar nuevas oportunidades de colaboración económica y cultural, consolidando al mismo tiempo la imagen de nuestra comunidad como una región abierta, innovadora y competitiva en el ámbito global.

En la inauguración el conselleiro de Emprego ha estado acompañado por el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, y por el delegado de la Xunta en la Argentina, Alejandro López Dobarro.