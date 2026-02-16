La Xunta impulsará medidas de "tipo normativo" tras la condena por la contaminación del embalse de As Conchas

Archivo - Embalse de As Conchas - AMIGOS DA TERRA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado que la Xunta tomará medidas de "tipo normativo" tras el fallo del Tribunal Supremo que ratifica la condena al Ejecutivo gallego y al Gobierno central --a través de la Confederación Hidrográfica del Miño Sil (CHMS)-- por su "inactividad" ante la degradación ambiental del embalse de As Conchas y el río Limia (Ourense) debido a las explotaciones de ganadería industrial.

A preguntas de los medios tras el Consello de la Xunta de este lunes, Rueda ha explicado que la Xunta "tenía otra postura" diferente a este fallo, que "puede gustar más o menos", pero que acata. "No voy a criticar a los jueces ni decir otra cosa que la sentencia hay que cumplirla", asegura.

Aunque a que "aquí hay un condenado principal, que es el Gobierno central, la CHMS", si bien Rueda admite: "También la Xunta de Galicia tiene que adoptar medidas de tipo normativo" para corregir esta situación.

Así, llama a la colaboración con el Gobierno central para "analizar y determinar qué nitratos provienen de la actividad agraria y cuáles de otras fuentes" de cara a: "Delimitar bien nuestra responsabilidad, que después de esta sentencia la tenemos".