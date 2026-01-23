La Xunta insiste en que "pedirá garantías" ante el acuerdo UE-Mercosur, que podrá "favorecer a muchos sectores"

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana. - MÓNICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha incidido en que el acuerdo UE-Mercosur, "si sale adelante", puede "favorecer" a muchos sectores gallegos, al tiempo que ha afirmado que desde la Xunta van a reclamar la "máxima cautela y controles" para garantizar la actividad agroganadera.

Así lo ha manifestado la titular de Economía e Industria durante una visita, este viernes, a una empresa TIC en Santiago. Preguntada por Europa Press sobre el acuerdo comercial, Lorenzana ha subrayado que la Xunta "pretende" que se puedan "reforzar las relaciones comerciales de muchas industrias y sectores gallegos" que podrán ser "favorecidos" si el pacto "sale adelante".

De cualquier modo, el pacto está paralizado con la decisión del Parlamento Europeo de denunciarlo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), una medida que en la práctica suspende su proceso de ratificación pero no su aplicación provisional, que depende de la Comisión Europea.

Esta medida, además, fue recibida "positivamente" por los ganaderos y agricultores gallegos que, durante las últimas semanas, se manifestaron e hicieron concentraciones --principalmente en las provincias de Lugo y Ourense-- en rechazo al acuerdo.

En este contexto, la titular autonómica ha subrayado que desde la Xunta se reclamará la "máxima cautela" y los "máximos controles" con respecto al pacto, "sobre todo del sector Primario y agroalimentario".

"Vamos a exigir que se cumplan los mismos controles que se utilizan en España o en Europa para que se garantice, también, la actividad económica del sector agroganadero", ha finalizado.