La Xunta invertirá 2,37 millones en ampliar las Urgencias del Cunqueiro para incrementar su capacidad de atención

Caamaño este martes en Vigo. - XUNTA

VIGO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha sacado a licitación este martes, por un importe de 2,37 millones de euros, las obras de ampliación del servicio de Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo con el objetivo de reorganizar y aumentar diferentes espacios para mejorar los circuitos asistenciales, incrementar la capacidad de atención y facilitar el trabajo de los profesionales.

Así lo ha explicado esta mañana el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en su visita al centro sanitario, donde ha indicado que tras su apertura en 2015, la actividad asistencial de Urgencias experimentó un incremento continuo, pasando de 147.000 atenciones en 2022 a casi 166.000 en 2025, un 13,1% más en tres años.

Las obras licitadas se llevarán a cabo en una superficie de más de 2.300 metros cuadrados, con actuaciones en siete ámbitos de las áreas de urgencias de adultos y de niños.

Una de las principales mejoras será la reorganización de la zona de triaje, con la creación de tres nuevos puestos y la separación de los espacios de espera en dos salas diferentes: una de espera general y otra para los pacientes que ya pasaron por triaje.

Además, en la misma zona se creará un área de psiquiatría de urgencias, con dos consultas, un espacio de trabajo social y un puesto de información.

Entre otras muchas novedades, también se mejorará el área de reanimación con la creación de una zona de semicríticos, que contará con cuatro puestos para pacientes que requieran mayor vigilancia, han destacado desde el Gobierno gallego.

El conselleiro ha indicado que las empresas interesadas en la ejecución de estos trabajos podrán presentar sus ofertas hasta el 1 de diciembre. Tras los trámites para la adjudicación, se espera que las obras comiencen en la primera mitad del año que viene, con un plazo de ejecución de nueve meses.