La Xunta invertirá 36,3 millones en la ampliación de la Autovía de la Costa da Morte

El presidente da Xunta, Alfonso Rueda, acompañado de la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, asiste al acto de pesentación del proyecto de prolongación de la autovía de la Costa da Morte - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego invertirá un total de 36,3 millones de euros en el tramo de 5,8 kilómetros con el que ampliará la Autovía de la Costa da Morte, un recorrido que estará limitado a 100 kilómetros por hora.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado este miércoles que la licitación de la prolongación de esta infraestructura con 5,8 kilómetros de vía de alta capacidad libres de peajes, supone contar con "infraestructuras más sostenibles, más seguras y más cómodas para los usuarios".

"Un proyecto largamente esperado pero que hoy ya publicamos. Una prolongación de una infraestructura empezada hace mucho tiempo y que ahora da un paso importante y queda para las generaciones", ha resaltado el presidente.

Así lo ha señalado, acompañado de la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Fernández Allegue, durante un acto celebrado para presentar el proyecto de obra del nuevo tramo, comprendido entre Santa Irena (Vimianzo) y la carretera AC-432, que comunica este ayuntamiento con Camariñas.

En el acto, del que ha informado la Xunta en un comunicado, la Xunta ha informado de que está previsto que las obras comiencen en el mes de julio.

ACTUACIONES

La Administración autonómica ha explicado que las actuaciones resultan de gran complejidad técnica, ya que incluyen la construcción de dos enlaces y la previsión de un tercero; tres viaductos; seis pasos superiores; tres pasos inferiores; y seis obras de drenaje.

La estructura más singular será el viaducto sobre el río Vimianzo, que permitirá el cruce de la vía sobre este entorno y que tendrá cerca de 250 metros de longitud: "Hacer infraestructuras nunca es sencillo, implica un esfuerzo presupuestario importante; pero esta es otra de las ventajas de tener los Presupuestos en vigor", ha remarcado Rueda.

Todas estas actuaciones, conforme ha trasladado la Xunta, permitirán conectar mejor la zona, reducir los tiempos de los usuarios y seguir proporcionando comodidad y seguridad a los usuarios: "Ojalá que esta decisión sea el principio de muchas más inversiones que hagamos en esta comarca", ha apuntado el presidente.

En este sentido, el objetivo de la Xunta es darle continuidad al tramo de autovía de la Costa da Morte que se puso en funcionamiento en 2016, con casi 28 kilómetros libres de peaje que comunican los ayuntamientos de Carballo, Coristanco, Cabana de Bergantiños, Zas y el término municipal de Vimianzo, hasta Santa Irena.

CONGELACIÓN DE PEAJES

Alfonso Rueda ha puesto esta actuación como ejemplo del compromiso de la Xunta con ofrecer la mejor movilidad a los ciudadanos, un objetivo en el que se enmarca también la congelación, un año más, de los peajes de esta autovía A Coruña-Carballo (AG-55) y también de la del Val Miñor (AG-57).

Así, la Xunta ha recordado que, en este 2026, estos peajes se mantienen entre los más bajos de España, lo que se traduce en un ahorro real y muy importante para los usuarios, tal y como ha asegurado Rueda, gracias a "un esfuerzo presupuestario para la Xunta".

En este sentido, el Gobierno gallego ha destacado que un usuario que se desplace de A Coruña a Carballo a diario, ida y vuelta, de lunes a viernes, ahorrará anualmente más de 390 euros, cantidad que se multiplica si el usuario es de familia numerosa hasta los 882 euros.

Además, el Ejecutivo autonómico ha señalado que uno ocho de cada 10 gallegos viven a menos de 15 minutos de una vía de altas prestaciones y el que el objetivo pasa por seguir aumentando también el número de kilómetros de vías de alta capacidad de su titularidad.