El PSdeG denuncia que el proyecto de Rueda para prolongar "solo 5,5 km" la AG-55 "no será autovía", sino "un corredor"

Los parlamentarios del PSdeG Aitor Bouza, Obdulia Taboadela y Aitor Bouza junto a otros cargos socialistas en Vimianzo (A Coruña) - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista de Galicia ha denunciado que el proyecto del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para "prolongar solo 5,5 kilómetros" de la autopista AG-55 "no será autovía", sino "un corredor".

La diputada socialista Patricia Iglesias ha criticado que el Gobierno gallego organizase este miércoles un acto para anunciar el inicio de una licitación que "solo recoge la construcción de un tramo de 5,5 kilómetros, entre Santa Irena y la carretera AC-432".

Además, ha censurado que, por encima, el nuevo tramo "no va a ser autovía", sino que "va a ser un corredor" toda vez que, según ha indicado, "en lugar de dos calzadas separadas, constará de una sola compartida para ambos sentidos de circulación".

La parlamentaria del PSdeG, que ha comparecido este miércoles ante os medios en Vimianzo (A Coruña) junto al diputado autonómico Aitor Bouza y la diputada estatal Obdulia Taboadela, ha recordado que la ampliación de la autovía de la Costa da Morte es, "en origen, un proyecto con sello netamente socialista", dado que "se impulsó durante el Gobierno de Touriño".

En aquel momento, conforme ha recordado el PSdeG en un comunicado, se contemplaba llevar a AG-55 hasta Berdoias, a más de 15 kilómetros del punto que termina a día de hoy. De ese modo, se salvaría el núcleo urbano vimiancés.

"Cuando Feijóo llegó a la Xunta, en 2009, decidió paralizarlo", ha recordado Patricia Iglesias sobre el "largo atraso" que acumula la ejecución de una vía de comunicación que califica de "vital" par la comarca y que "ya debería estar terminada".

En este caso, considera que "las obras, como mucho, estarían listas en el año 2028, coincidiendo con las elecciones autonómicas". "Tras años de dejadez por parte de los gobiernos de Feijóo y Rueda, además de continuas promesas incumplidas, tardará aún más la extensión de la autovía hasta Berdoias", censura.

Por eso, Patricia Iglesias ha avanzado que el Partido Socialista mantendrá su compromiso con la finalización de la infraestructura. "Seguiremos reivindicando en el Parlamento esta prolongación hasta Berdoias, tal y como estaba previsto en el proyecto originario del Gobierno de Touriño", ha señalado.

"PEAJES ABUSIVOS"

La diputada socialista también le ha afeado al PP lo que ha calificado de "incoherencia" respecto del precio de los peajes en Galicia; mientras que las estatales cuentan con bonificaciones de hasta el 75% para usuarios y usuarias habituales, las de la Xunta ofrecen descuentos muy limitados.

"Piden la transferencia y la gratuidad de la AP-9, competencia del Estado, pero resulta que la autopista de la Costa da Morte --de titularidad autonómica-- sigue manteniendo unos peajes abusivos en el tramo Carballo-A Coruña", ha sostenido.

Esta situación, conforme ha indicado, se traduce en que el Gobierno popular de la Xunta está tratando "como vecinos y vecinas de segunda a los habitantes de esta comarca".