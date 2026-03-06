La Xunta invertirá 3 millones en Pontevedra en la construcción de un pabellón en Monte Porreiro y saneamiento

PONTEVEDRA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, han firmado este viernes un protocolo de colaboración para el desarrollo de actuaciones de mejora en las infraestructuras municipales de la ciudad.

Entre las actuaciones recogidas en el acuerdo figura una aportación de tres millones de euros por parte de la Xunta. Dos millones se destinarán a la construcción del pabellón de Monte Porreiro, mientras que otro millón será para avanzar en las actuaciones de saneamiento en distintos puntos del municipio, una decisión que corresponderá priorizar al Ayuntamiento.

El acuerdo se formalizó en el salón de plenos de la Casa Consistorial y contó con la presencia de la conselleira de Vivenda e Infraestruturas, María Martínez Allegue, así como de buena parte de los concejales de la corporación municipal.

Según explica el presidente de la Xunta, el protocolo supone "poner negro sobre blanco" una colaboración entre ambas administraciones que ya había sido abordada en diversas reuniones mantenidas a lo largo del pasado año. El objetivo del documento es concretar compromisos para iniciar la ejecución de varios proyectos de interés para la ciudad.

Rueda destaca que la mejora del saneamiento sigue siendo una prioridad en Galicia, debido al elevado número de núcleos de población existentes, por lo que esta inversión busca continuar ampliando y completando la red.

Por su parte, el alcalde agradeció la disposición del Gobierno gallego para formalizar este acuerdo. "Gracias presidente por firmar este protocolo que nos ayuda a mejorar la calidad de vida de los pontevedreses y también por venir a tu ciudad, en la que siempre serás bien recibido", asegura el regidor, quien añade que el diálogo facilita la consecución de acuerdos y permite que Pontevedra continúe avanzando.

OTRAS ACTUACIONES

El protocolo también incluye avances en las negociaciones para liberar la zona de la Xunqueira de Alba de varias instalaciones de la Administración autonómica. Entre ellas está el Parque de Maquinaria de la Axencia Galega de Infraestruturas, cuyo traslado a otra localización, en la comarca de O Salnés, ya está en marcha y será asumido por la Xunta. También se estudia la reubicación de otro parque de servicios vinculado a la reparación de vehículos contra incendios, que actualmente presta servicio de manera continua en épocas de mayor actividad.

Según indicó el presidente autonómico, el objetivo final es que estos espacios queden liberados y puedan destinarse al uso público y al disfrute de la ciudadanía.

Durante el encuentro también se abordó la posible colaboración de la Xunta en la financiación de un gran evento deportivo internacional en la ciudad, la Gran Final de las Series Mundiales de Triatlón. Rueda señaló que la implicación autonómica podría materializarse a través del programa de patrocinio vinculado al próximo Año Santo, siempre que el Gobierno central desbloquee los beneficios fiscales para las empresas patrocinadoras.

El presidente de la Xunta pone en valor la importancia de la cooperación institucional entre administraciones de distinto color político. "La colaboración entre administraciones es algo positivo y permite avanzar en proyectos de interés común", afirma.

Además de las actuaciones incluidas en el protocolo, Rueda repasó otras inversiones en marcha en Pontevedra por parte de la Xunta. Entre ellas destaca la promoción de vivienda pública, especialmente en la zona de Valdecorvos; la fase final de las obras del nuevo hospital de Hospital Montecelo; el futuro dragado del río Río Lérez; o la licitación prevista para el nuevo Centro de Alto Rendimiento deportivo.

El presidente autonómico también menciona otras inversiones en servicios sociales, como la financiación del Servicio de Ayuda en el Hogar a través de un convenio con la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp), por lo que el Ayuntamiento de Pontevedra recibirá cerca de ocho millones de euros en los próximos tres años, a los que se sumarán casi tres millones adicionales procedentes de la ampliación del acuerdo.

Rueda concluyó señalando que la suma de estas inversiones y el nuevo protocolo firmado evidencian que el diálogo entre administraciones permite impulsar proyectos y mejoras para la ciudad.