La Xunta mantiene la vigilancia sobre 10 ríos por posibles desbordamientos

La localidad de Begonte (Lugo) anegada por el agua tras el desbordamiento del río Miño durante la borrasca que afecta a Galicia, a 27 de enero de 2026, en Begonte, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Xunta mantiene activo el Plan Inungal, en fase de preemergencia, y 10 ríos se encuentran bajo vigilancia por posibles desbordamientos puntuales.

De esta forma, en la provincia de A Coruña el foco está puesto en los ríos: Mero (Cambre y Betanzos), Valiñas (Abegondo), Barcés (Abegondo) y Tambre (Oroso y Trazo).

En la provincia de Pontevedra, están en seguimiento los ríos Gallo (Cuntis), Lérez (Pontevedra) y Maceiras (Redondela) y en la provincia de Ourense el Miño (A Peroxa y Miño) y Limia (Bande).

Ante esto, la central de emergencias recomienda mantener las precauciones en estos entornos ya que pueden producirse desbordamientos puntuales.