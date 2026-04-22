La Xunta niega vinculación de la plaza en Costas con la censura en Lugo y defiende "total normalidad administrativa"

Xunta de Galicia

PONTEVEDRA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, defiende la "total normalidad administrativa" de la plaza de empleo público en Costas en Lugo que BNG y PSOE vinculan con la moción de censura en Lugo, ya que cuestionan si está destinada a María Reigosa, la edila que dejó el grupo socialista y que se une con los populares para desbancar al bipartito.

Preguntada al respecto durante un acto público este miércoles en el Ayuntamiento de Pontevedra, la conselleira ha rechazado de forma tajante cualquier vinculación entre la situación política en Lugo y la oferta de empleo de una plaza en la Jefatura del Servicio del Litoral en esta provincia, pues sostiene que se trata de un procedimiento habitual dentro de la Administración autonómica.

Los grupos municipales del PSOE y el BNG en el Ayuntamiento de Lugo han solicitado a la Xunta de Galicia que aclare la reciente convocatoria de esta jefatura de servicio, al considerar que podría estar vinculada al actual contexto político local. Ambas formaciones sospechan que la creación o reactivación de este puesto podría beneficiar a la concejala no adscrita María Reigosa a cambio de que esta apoye una moción de censura que llevaría a la Alcaldía de Lugo a Elena Candia, ahora presidenta provincial del PP y vicepresidenta de la Cámara gallega.

Ángeles Vázquez explica que estas jefaturas de servicio no son de nueva creación, sino que forman parte de la estructura organizativa derivada de la asunción de competencias en materia de costas por parte de la Xunta tras un fallo favorable del Tribunal Constitucional en 2024. "Tengo que desmentir que sea hecha ahora y para ahora", afirma la conselleira.

Según detalla, en diciembre de ese año se crearon tres jefaturas de servicio en las provincias gallegas con litoral, todas ellas con los mismos requisitos técnicos y con un elevado nivel de responsabilidad.

En el caso concreto de Lugo, la conselleira subrayó que la plaza ha quedado desierta en varias ocasiones debido a su complejidad y carga de trabajo, y que la actual convocatoria responde únicamente a la renuncia de la persona que ocupaba el puesto.

"En el momento en el que una jefatura de servicio queda libre, en el minuto cero, se vuelve a convocar esa plaza porque, si no, el servicio queda estancado", explica la conselleira.

Asimismo, Vázquez incide en que este tipo de procesos son gestionados por el funcionariado y no dependen directamente de decisiones políticas. "Es un trámite administrativo que ni siquiera pasa por mí", afirmó, defendiendo la transparencia del procedimiento y recordando que existen otras convocatorias similares recientes en áreas como Patrimonio Natural o Servicios Económicos. "Absoluta normalidad en plazas que son complicadas", recalcó "la responsabilidad que tienen es brutal", añade.

La titular de Medio Ambiente concluyó que la convocatoria responde a criterios técnicos y organizativos, y no a intereses partidistas. "Hay total normalidad y total transparencia", reiteró, en respuesta a las dudas planteadas por el bipartito en Lugo.