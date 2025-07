La Xunta "no aceptará" un "nuevo chantaje" con el reparto de menores migrantes, que ve un "nuevo trágala"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha advertido de que Galicia "no aceptará" un "nuevo chantaje" con el reparto de menores migrantes y ha pedido al Gobierno central "volver al consenso y a la vía del diálogo", tras comunicar este martes que la comunidad gallega debería acoger 317 niños y adolescentes.

En respuesta a una pregunta oral en el pleno del Parlamento, la responsable autonómica ha defendido que Galicia "siempre ha sido una tierra solidaria y acogedora", pero ha reivindicado trabajar "con planificación y coordinación", así como con "reglas del juego iguales para todos los territorios".

En esta línea, ha acusado al Gobierno central de "imponer" un reparto de menores migrantes "injusto y arbitrario, pactado con Puigdemont y sus socios de Gobierno".

En este contexto, ha reprochado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que no aporte "los fondos suficientes", ya que, tal y como ha asegurado la conselleira, "solo va a financiar la preparación de la acogida".

"Estamos ante una imposición y un nuevo trágala que Galicia no va a aceptar", ha aseverado García, que ha censurado que Cataluña y Euskadi no reciban menores. Por todo ello, la titular de Política Social ha denunciado que se pretenda "imponer sin consenso, sin planificación y sin fondos", mientras se "renuncia al diálogo y a la negociación".

Asimismo, en respuesta a una pregunta de la diputada del PPdeG Noelia Pérez, ha asegurado que los criterios de reparto "van a quebrar el sistema de integración" gallego, que se basa "en la integración de los adolescentes priorizando la proximidad y el arraigamiento en el entorno".

"No hay macrocentros, no hay guetos, no podemos ser rehenes del escaso diálogo y que se utilice a los menores migrantes como moneda de cambio. Solidarios sí, pero no solidarios con lo que no tenemos", ha aseverado la conselleira.