La Xunta se ofrece a "hacer capturas" de lobo en Galicia si otras comunidades quieren "implantar" esta especie

La conselleira de Medio Ambiente, sobre el recurso del Defensor del Pueblo al TC: "Que cada uno haga lo que quiera"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Madio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha dicho que Galicia "se brinda a hacer capturas" de lobo si otras comunidades autónomas quieren "implantar" esta especie.

En declaraciones a los medios este viernes en Santiago, la conselleira ha ironizado con que le parece "muy bien" que el Gobierno central tenga una "visión nacional" sobre la presencia del lobo, en vez de primar la postura de las comunidades loberas, pero remarca que donde hay lobos es en Galicia, "igual que hay otro tipo de especies en Andalucía o Castilla-La Mancha que no hay en Galicia".

Repreguntada por la prensa acerca de si su intención es deshacerse de lobos, la conselleira ha respondido: "No, no me quiero deshacer de ellos. Si seguimos así, nos vamos a deshacer de los ganaderos y de otras especies, como pueden ser los ciervos, como pueden ser las liebres, como puede ser el caballo gallego o como pueden ser las cachenas".

"Lo que no le cabe a nadie en la cabeza es que el Gobierno Central pretenda, de repente, decir que la calificación de favorable o desfavorable no se va a hacer solo, por parte, según ellos, teniendo en cuenta los datos de las comunidades loberas, sino que tiene que tener una visión nacional", reprocha.

RECURSO DEL DEFENSOR: "QUE CADA UNO HAGA LO QUE QUIERA"

Además, la conselleira ha dicho que hay "total libertad para que cada uno haga lo que quiera" en relación con la decisión del Defensor del Pueblo de recurrir al Tribunal Constitucional la rebaja de la protección del lobo en España, si bien recuerda los daños a ganaderos de esta especie en Galicia y su evolución "favorable".

A preguntas de los medios sobre esta decisión del Defensor del Pueblo, Vázquez ha incidido en "lo que sí deberían repensar es que es fundamental tener los datos". "Galicia, dio los datos", afirma, y "nadie le ha discutido esos datos a Galicia" en relación con el aumento de manadas en los últimos años.

Critica que la opinión del Gobierno central "no es fundada" para abogar por la protección de esta especie, al tiempo que ha vuelto a quejarse de la "falta de respeto total y absoluta" del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la última reunión con las comunidades.

"Lo primero que tiene que entender el Gobierno Central es que las comunidades autónomas somos adultas", deja claro, por lo que pide "respeto".

Asegura que seguirán "peleando" por la gestión de una especie que ataca cada año a 65.000 reses en Europa, según cifra, con unos 10 ataques diarios en Galicia, dice.

Sobre la nueva reunión para tratar el lobo, se queja de que les han trasladado que "algunos puntos van a ser por escrito". "Las conferencias sectoriales se hacen para que discutamos, para que aportemos, para que votemos los distintos puntos", remarca.

También censura "ciertas prácticas" como incluir en un Real Decreto de Energías "una subvención nominativa a una comunidad autónoma, en este caso, a Cataluña, para que pueda hacer el tratamiento de ciertos residuos, como es el caso de los purines". "No se pueden comprar votos, no se puede comprar lealtad a cambio de los impuestos de todos los españoles", apostilla Ángeles Vázquez.