La Xunta organizará este año 74 exposiciones temporales gratuitas, una de ellas en colaboración con el British Museum

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha anunciado la programación expositiva previstas para este año, un total de 74 muestras temporales de acceso gratuitas. Entre ellas, destaca una colaboración con el British Museum, de Reino Unido, que acercará a la comunidad más de 200 piezas de su colección.

Tal y como ha destacado el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, esta colaboración, prevista para el 4 de junio, "abre una puerta a un escenario a nivel internacional de cara al futuro". "Creo que ese es el camino, que seamos capaces de proyectar esa Galicia Calidade", ha subrayado.

Durante la presentación, el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, ha citado las muestras que continúan y las principales novedades de los museos gallegos, algunas de ellas presentadas en las últimas semanas, como 'Mundo expandido. Entrte o físico e o virtual', en el Museo Gaiás.

Concretamente, la Ciudad de la Cultura, se lleva el mayor peso de la programación y contará con cinco proyectos expositivos principales: 'Mundo expandido. Entre o físico e o virtual'; 'As estacións do ano na arte galega dos séculos XX e XXI. Dende o movemento rexionalista ata a actualidade'; 'Ser noutras. Relatos e diálogos dunha colección', en colaboración con el Museo Reina Sofía de Madrid'; 'Terra do ouro branco'.

Además, ha remarcado la exposición 'Voces do Pacífico', por ser la primera "gran colaboración" con el British Museum. La muestra contará con 216 objetos procedentes del museo inglés, una de las colecciones "más relevantes del arte de Oceanía a nivel internacional".

También en la Cidade da Cultura, la Biblioteca de Galicia expondrá 'Siro. A vida nun lápis'; una muestra sobre la autora homenajeada en el Día das Letras Galegas de este año, Begoña Caamaño; una exposición sobre videojuegos en Galicia, y otra sobre el autor Otero Pedrayo, en el marco de la celebración del Año Oteriano.

Sin salir de Santiago, el Centro Galego de Arte Contemporánea, ya inauguró 'Internalities', el proyecto seleccionado para representar a España en la última edición de la Bienal de Arquitectura de Venecia 2025. Asimismo, ofrecerá exposiciones sobre arquitectura y las obras de diversos artistas, como el fotógrafo Manolo Laguillo; mientras que el Museo das Peregrinacións estrenará la exposición 'Bosquexos para Mateo' del ourensano Acisclo Manzano, entre otras.

En este sentido, el Museo de Belas Artes de A Coruña inaugurará la exposición 'La Habana por Luis López "Gabú"' y la 'Colección Masaveu. Obxeto e natureza. Bodegóns e floreiros dos séculos XVII e XVIII', con un "elevado número de piezas".

UN AÑO "INTENSO", PREVIO AL XACOBEO

La programación se extenderá por los 18 equipamientos culturales de la Consellería, con una oferta de 74 exposiciones en total de diversa índole. En palabras del titular de Cultura, 2026 será un "año intenso y cargado de novedades", algunas de ellas por descubrir y que se "arrastrarán" hasta 2027, año Xacobeo.

López Campos ha señalado que "siguen apostando" por la tecnología y los proyectos digitales, así como en ser "polo de atracción de proyectos internacionales que prestigian la programación". Así, ha puesto en valor que el programa consta de un "conjunto de grandes y pequeñas muestras que impulsan el diálogo social, el valor educativo, el aprendizaje no formal, la inclusión, la diversidad, y la puesta en valor del patrimonio".

Todo ello, ha enfatizado, con la "importancia" de este año, al ser previo al Xacobeo 2027. En este sentido, el conselleiro ha avanzado que están "pendientes de cerrar los últimos flecos", pero ya tienen establecido el plan de patrocinios que les "va a dar un impulso a mayores a esta planificación estratégica". "Estará en marcha, esperemos, de forma definitiva a partir del mes de marzo", ha indicado.