La Xunta pide a Adif un marco de interlocución para conocer los proyectos del Corredor del Noroeste y el estado del AVE

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego ha reiterado su petición a Adif para impulsar un marco de interlocución mutua para abordar la situación tanto del Corredor del Noroeste como de las obras de AVE en Galicia.

La titular Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, ha remitido una misiva a Isabel Pardo de Vera para incidir en la importancia de ambas cuestiones para la sociedad gallega, al tratarse de proyectos "de gran calado, de alto alcance y de enorme envergadura".

Vázquez recuerda que el 18 de febrero de 2019 demandaron conjuntamente con Asturias y Castilla y León que desde el Ministerio de Fomento se elaborara y redactara un Plan Director del Corredor Atlántico, "concreto y completo, en el que pudiéramos participar y que sirviese como base para la posterior redacción de los proyectos".

"Desde luego, estamos hablando de documentos técnicos imprescindibles para materializar la oportunidad única que nos otorga estar ahora en el mapa de los corredores y para aprovechar el Mecanismo Conectar Europa como fuente de financiación".

Por otro lado, con respecto a la alta velocidad a Galicia, se ha referido a la petición de "un marco de reuniones mensuales y periódicas" en el que se informe al Gobierno gallego y, en consecuencia, a la ciudadanía, de forma "oficial, concreta, clara y certera sobre la evolución y desarrollo de las obras de alta velocidad a nuestra Comunidad".

"A día de hoy no se ha atendido nuestra solicitud y los gallegos no sabemos con certeza cuándo podremos utilizar estos servicios de transporte para conectarnos en tiempos competitivos con Madrid, pues las distintas informaciones que se han ido trasladando a través de los medios de comunicación, no se ajustan a la realidad".

Vázquez ha lamentado la falta de información al respecto y enterarse "en los medios" de que Adif cuenta con 'proyectos maduros' para modernizar el Corredor del Noroeste, y que "de manera oficial" carezcan de "constatación alguna de que esto sea así, pese a haberlo requerido en más de una ocasión".

"En definitiva, desde el Gobierno gallego, como es comprensible y natural, tenemos máximo interés en conocer los proyectos, las propuestas y la planificación y previsiones de tu departamento en cuanto a la finalización de las obras de la alta velocidad a Galicia, a los períodos de pruebas y a su entrada en servicio efectiva, así como respecto a los planes y proyectos que se manejan para el Corredor Atlántico del Noroeste. Por ello te pido, y espero, que podamos establecer un marco de comunicación e interlocución leal, fluido y veraz con Galicia, en el marco institucional que consideres".