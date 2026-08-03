La Xunta pide una comisión bilateral con el Gobierno para "resolver las diferencias" sobre la ley de la AP-9

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego pedirá al Ejecutivo central la convocatoria de una comisión bilateral para "discutir" y "tratar de resolver las diferencias" en torno a la ley de traspaso de la AP-9 con "un cambio" de las "condiciones" que fija la normativa de forma previa a la negociación de la transferencia a la Xunta de la Autopista del Atlántico.

Lo ha anunciado al término del Consello de la Xunta el presidente gallego, Alfonso Rueda, quien explica que se pide este órgano y no una comisión mixta de transferencias porque esta se activaría para negociar el traspaso de la autopista "en las condiciones fijadas por la ley" (pactada en Madrid por PSOE, BNG y Sumar, y de las que la Xunta discrepa).

"Discrepamos de estas condiciones de la ley y lo que queremos en la comisión bilateral es discutir el cambio. La negociación (del traspaso) no se puede hacer a cualquier precio. Tiene que ser en condiciones justas y los contribuyentes gallegos no tienen por qué pagar decisiones que no se adoptaron en Galicia, con independencia de los gobiernos que las adoptasen en los gobiernos de todo tipo", ha esgrimido.