La Xunta pondrá en marcha un programa de mediación que se implantará de manera piloto en 20 centros educativos gallegos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha anunciado este martes que la Xunta lanzará, en colaboración con la Fundación Sergio Villar, un programa de mediación que se implantará de manera piloto en 20 centros educativos gallegos para resolver "de forma pacífica" conflictos.

En concreto, el programa está dirigido a 5º y 6º de Primaria y a los estudiantes de ESO y contempla talleres con el alumnado y charlas con las familias. Bajo el lema 'Acordamos Convivir', esta iniciativa busca reforzar la lucha contra el acoso escolar, además de impulsar la buena convivencia en los centros.

De este modo, la Consellería proporcionará a los centros "recursos específicos" para la resolución pacífica de conflictos entre alumnos, tal y como ha desgranado la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, en la presentación de esta acción en el Instituto do Sar en Santiago de Compostela.

"Porque la escuela no es solo un lugar donde se transmite conocimiento, sino que es un lugar donde se construyen personas", ha subrayado Víctor Villar, uno de los fundadores de la Fundación Sergio Villar, creada para promover los valores de solidaridad, convivencia y apoyo a colectivos vulnerables y que desarrolla parte de su actividad en centros educativos de la provincia de A Coruña.

¿CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA?

"El objetivo es ahondar aun más en una línea prioritaria del Gobierno gallego para conseguir que los centros educativos sean lugares seguros y ejemplo de convivencia", ha desgranado el conselleiro.

Así, el programa, en el cual podrán participar hasta 20 centros, se desarrollará en tres partes que abarcan una reunión inicial, talleres de prácticas complementarias a la mediación y charlas informativas para profesorado y familias.

La primera parte, de reunión con el centro, servirá para recoger información inicial sobre las "necesidades y particularidades" de cada colegio de manera que se establezcan "canales de comunicación claras" que permitan un diseño personalizado de las actuaciones a implementar.

En la parte de los talleres, los estudiantes, organizados con un máximo de cinco grupos por centro y de 25 alumnos por grupo, trabajarán en los aspectos de la mediación. Cada taller tendrá una duración de 50 minutos y todos se desarrollarán en la misma jornada lectiva.

En lo que respecta a las charlas informativas, se realizará una sesión de 2,5 horas de duración en horario de tarde con el fin de dar a conocer estas prácticas y sus efectos positivos.

Con todo, la Xunta publica este martes la convocatoria para que los centros que lo deseen se adscriban a este programa, los interesados disponen de 15 días de plazo para presentar la correspondiente solicitud.