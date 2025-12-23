La Xunta prevé comenzar las obras de la variante de Viveiro en 2028, con una inversión de 38 millones para 6 kilómetros

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, acompañado da conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, asiste á presentación da variante de Viveiro. Porto do Celeiro (Viveiro), 23/12/25. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

LUGO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha presentado el proyecto de la variante de Viveiro (Lugo), cuyas obras prevé que comiencen en 2028. Tendrá una inversión de casi 38 millones de euros para una vía de 6,2 kilómetros.

En declaraciones a los medios en Viveiro, Rueda explica que espera que en "algo más de dos años las obras ya se puedan empezar a ver", en relación con una actuación por la que se lleva "muchísimo tiempo esperando".

Destaca que esta será una "obra importante" que "impacta en una zona muy poblada, con mucho tráfico", por lo que "se le dieron muchas vueltas" a las alternativas y confía en que se haya acertado con esta intervención. Así lo ha expuesto acompañado de la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue.

"En pocos sitios de Galicia es tan necesario una variante como la de Viveiro", ha afirmado. De hecho, cuestionado por la prensa, Rueda ha dicho que entrar a Viveiro esta mañana de martes le llevó "en proporción más tiempo" que el propio viaje desde Santiago.

PROYECTO

El Gobierno gallego prevé licitar en el primero trimestre de 2026 el proyecto de construcción de la variante este, que conectará con el corredor Celeiro-San Cibrao y el puerto, e iniciar la construcción en esta legislatura.

Viveiro es el principal núcleo de la Mariña lucense y el tercero más poblado de la provincia, en torno a 15.200 habitantes.

La nueva variante está diseñada para articular el tráfico de un municipio que soporta más de 13.000 vehículos al día. El objetivo principal es liberar el núcleo urbano, de modo que cerca de un 60% del tráfico --especialmente camiones-- utilice esta vía, ya que absorbería todos los desplazamientos de largo recorrido, la circulación hacia el puerto de Celeiro y parte del tránsito local.

El proyecto integral consta de más de 10 kilómetros divididos en dos fases: la variante oeste (hacia O Vicedo) y la variante este. Esta última, que centra la actuación inmediata presentada este martes, contará con una inversión de 37,6 millones de euros para un trazado de 6,2 kilómetros.

La variante este discurrirá desde la glorieta de conexión en la LU-540 hasta el inicio del corredor Celeiro-San Cibrao. En su configuración técnica destacan dos grandes estructuras: un viaducto de 503 metros en Celeiro y un viaducto de 130 metros en Rego Fontecoba.

Por otra parte, el Gobierno gallego invierte también 8,2 millones de euros en la transformación del tramo Viveiro-Ourol (LU-540), unas obras que finalizarán en 2026.