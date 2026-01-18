La Xunta promocionará su 'Galicia Calidade' en Fitur con el foco en el termalismo, gastronomía y Camino de Santiago

Stand de 'Galicia Calidade' - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Xunta promocionará en Fitur el turismo gallego alrededor de la marca 'Galicia Calidade', en un stand que pondrá el foco en el termalismo, la gastronomía gallega y el Camino de Santiago, entre otros aspectos. El stand abarcará una superficie total de 1.138,5 m2, un 14% más que en la edición anterior.

Tal y como ha señalado el Gobierno gallego en una nota de prensa, el espacio estará situado en el Pabellón nueve y remite, a través de su lema, a "la excelencia como factor definitorio de Galicia como destino turístico", así como a los valores y recursos que caracterizan a la comunidad.

Según ha remarcado, el stand pone en valor una serie de atributos como la "autenticidad, la identidad, la sostenibilidad, la naturaleza, la enogastronomía, la cultura y el clima", que consolidan a Galicia como un destino único y experiencial.

En su construcción se han empleado materiales de alto rendimiento ambiental, como paneles y mobiliario de fibra elaborados a partir del reciclaje de más de 52.000 botellas de PET, trasladando así el compromiso de Galicia con la sostenibilidad. Además, estos materiales cuentan con propiedades fonoabsorbentes, que contribuyen a la "reducción de la contaminación acústica y refuerzan el carácter inmersivo" del espacio.

Los tres primeros días de la feria estarán dedicados en exclusiva a profesionales, por lo que el espacio acogerá diversas presentaciones de destino y servirá como punto de encuentro y plataforma para fomentar las relaciones comerciales y la apertura de nuevas oportunidades de negocio.

Igualmente, el espacio contará con módulos informativos dedicados a la oferta turística general de Galicia, "con especial atención a modalidades como el turismo termal, activo y náutico", así como espacios específicos para establecimientos turísticos con los sellos Galicia Calidade, Q de Calidad y S de Sostenibilidad.

Tendrán presencia las cuatro provincias gallegas, las siete principales ciudades y eventos destacados como el eclipse solar de agosto de 2026. También habrá espacio para el Camino de Santiago, de cara al próximo Xacobeo 2027.

50 PRESENTACIONES

Según ha señalado la Xunta, dentro de las actividades y contenidos previstos se incluyen alrededor de 50 presentaciones de productos y recursos turísticos gallegos. Entre ellas destacan la propia marca país Galicia Calidade, el Camino del Litoral, el programa Galicia Spa Pilgrimage, la difusión de recursos como el Camino Portugués de la Costa inclusivo, el 800 aniversario de la Consagración de la Catedral de Tui, Concertos do Xacobeo o los Trenes Turísticos.

Asimismo, se reforzarán acciones estratégicas como la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial de la Humanidad o la promoción de los Entroidos del Oriente Ourensano, declarados en 2025 Fiesta de Interés Turístico Nacional.

La programación se completará con diversas iniciativas gastronómicas, entre las que figuran degustaciones de helados con el sello Galicia Calidade y la puesta en marcha de una Aula Gastro, accesible previa reserva.

En este espacio se desarrollarán demostraciones culinarias a cargo de profesionales de la cocina gallega, catas comentadas y sesiones de showcooking, centradas en productos con sello Galicia Calidade y en las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de la comunidad.