La Xunta propone que 2026 sea declarado "año Ramón Otero Pedayo" para "divulgar su legado"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha propuesto declarar el año 206 'Año Ramón Otero Pedrayo' por el 50 aniversario de su fallecimiento y el centenario de publicación de la Guía de Galicia, para "divulgar y conocer su legado".

Durante la presentación de las cuatro Cátedras Institucionales dedicadas al autor ourensano, Rosalía de Castro, Castelao y Carvalho Calero, López Campos ha introducido esta propuesta para "profundizar en el autor" y programar actividades que fomenten un "mayor conocimiento de su obra".

Durante su intervención, el titular de Cultura ha remarcado que la declaración de este año como año Castelao permitió darle al intelectual un "mayor reconocimiento", además de la posibilidad de profundizar más en su obra, trayectoria personal y política.

Por eso, ha pedido a las instituciones "unirse de nuevo" para poner en valor la figura de Otero Pedrayo, "un autor que estuvo detrás de los grandes proyectos a favor de la dignificación de la cultura gallega".

"Creo que puede ser una buena oportunidad, y puede ser también, desde luego, un complemento extraordinario a estas cátedras", ha remarcado el conselleiro.