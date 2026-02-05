La Xunta publicará el lunes la convocatoria de la segunda edición del 'Bono Emancípate'

López Campos, durante la visita. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha manifestado su deseo de "continuar acompañando a la juventud en sus proyectos de vida" con la segunda edición del 'Bono Emancípate', cuya convocatoria se publicará el lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG), "apoyando así a muchos más jóvenes gallegos y gallegas en los primeros pasos para independizarse, tras llegar con las ayudas a más de 1.000 personas el año pasado".

Lo ha trasladado en una visita que realizó, acompañado por la directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, a una de las personas que recibieron esta ayuda en 2025, en la primera edición de la iniciativa, "que resultó ser todo un éxito, con una alta demanda que superó las 3.700 solicitudes".

Por eso, ha recalcado, "se incrementa en un millón más, hasta los 3 millones de euros, el presupuesto destinado este año a esta propuesta con la que se busca colaborar en la emancipación de la juventud de otra manera, con los primeros gastos del hogar, complementando las políticas de vivienda del Gobierno gallego".

De este modo, López Campos ha comprobado cómo se materializaron estas ayudas, centradas en sufragar la adquisición de mobiliario o diversos artículos como los decorativos, objetos del baño, menaje de cocina, textil o ciertos electrodomésticos esenciales, con el caso de una joven compostelana que recibió 1.500 euros para iniciar la puesta en marcha de su piso en la modalidad de alquiler.

"Conocer las experiencias reales, como esta, aún nos motiva más para seguir trabajando y mejorando en este camino", ha incidido el conselleiro.

AYUDAS PARA MENORES DE 36 AÑOS

López Campos ha aprovechado la visita para recordar que la convocatoria está dirigida a personas menores de 36 años que cumplan con una serie de requisitos, recogidos en las bases que se publicarán el próximo lunes.

Además, ha explicado que se puede acceder a las ayudas tanto en el caso de vivir como arrendatarias, caso en el que el importe a recibir será de 1.500 euros (584 personas beneficiarias en 2025), o en una vivienda adquirida en propiedad, para lo que la cuantía será de 3.000 euros (482 casos en la convocatoria pasada).

Una vez concedidas y comunicadas las ayudas, se harán efectivas a través de una tarjeta monedero virtual que se podrá utilizar solo en compras que se realicen en comercios físicos en Galicia, "apoyando así también al tejido comercial" autonómico, según ha resaltado el conselleiro.