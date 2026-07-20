La Xunta reafirma su confianza en la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial en una semana clave

Archivo - El mirador de Cabo do Mundo, sobre el río Miño, en la Ribeira Sacra, a 1 de octubre de 2021,en Saviñao, Lugo, Galicia, (España). El Consejo Internacional de Coordinación del Programa Man and the Biosphere (MaB) de la Unesco aprobó este mes de se - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha puesto en valor la candidatura "sólida, rigurosa y novedosa" que el Gobierno autonómico presenta de A Ribeira Sacra ante el Comité de Patrimonio Mundial que comienza este lunes en la República de Corea. Una propuesta que incide en la singularidad del paisaje y el patrimonio hidráulico de esta zona para alcanzar el reconocimiento que concede la Unesco.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello, Rueda ha destacado que la Xunta invirtió 8 millones de euros en los últimos años en la conservación de bienes de A Ribeira Sacra y que llevó a cabo 90 actuaciones en colaboración con otras administraciones y entidades.

En esta línea, el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha resaltado que esta "candidatura de país" ya permitió que la Ribeira Sacra "sea un territorio más vivo, cuidado y reconocido".

Tal y como se ha dado cuenta en el Consello de este lunes, el Comité que arranca hoy en Corea y que se celebrará hasta el próximo 29 de julio, contará con la asistencia del director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, que estará acompañado por el coordinador de la candidatura de A Ribeira Sacra, Mario Creciente. Asimismo, también está prevista la asistencia del embajador de España ante la Unesco, Miquel Iceta, así como de representantes del Ministerio de Cultura y del de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación.

En total, serán 33 los expedientes que serán evaluados en esta sesión con el fin de alcanzar el máximo reconocimiento patrimonial por parte de la Unesco. Esta valoración se hará a lo largo de las jornadas del viernes, del sábado, del domingo y del lunes.

La programación finalizará el miércoles 29 con la aprobación del informe final, la adopción de decisiones y la clausura oficial del Comité. La previsión, según ha explicado el conselleiro, es que la resolución sobre la candidatura gallega se conozca "entre el domingo 26 y el lunes 27".

La Xunta ha recordado que este encuentro se lleva a cabo en la ciudad de Busán, donde el expediente será analizado por 21 embajadores de Estados miembros.

En concreto, evaluarán la candidatura de A Ribeira Sacra los países de Armenia, Azerbaiyán, Bangladesh, Chequia, Granada, Jamaica, Kazakistán, Kenia, Kuwait, Líbano, Mongolia, Perú, Polonia, República de Corea, Senegal, Suiza, Togo, Turquía, Ucraniana, República Unida de Tanzania y Vietnam.

Rueda ha recorado que la candidatura de A Ribeira Sacra llega al Comité de Patrimonio Mundial "después de un largo trabajo iniciado hace décadas y al amparo del trabajo coordinado entre el Gobierno gallego, el embajador de España ante la Unesco y el Ministerio de Cultura".

Así, el informe que se valorará esta semana en Corea es el resultado del trabajo hecho tras el aplazamiento estratégico decidido en el año 2021 para replantear, revisar, fortalecer y mejorar el expediente elaborando contenidos específicos que ahonden en los valores de A Ribeira Sacra e impulsen su candidatura con el máximo rigor y calidad.

Se trata, conforme ha subrayado la Xunta, de una propuesta sólida, rigurosa y novedosa que se basa en los atributos excepcionales y únicos de este paisaje construido con el uso del agua y que no está presente aún de manera suficiente en la Lista de Patrimonio Mundial.

De este modo, se ha buscado dejar constancia del carácter único de este territorio mostrando desde la espectacularidad de los cañones y valles fluviales esculpidos por el agua hasta lo relevante de su patrimonio hidráulico, con infraestructuras que han llegado a nuestros días como molinos, centrales o los saltos impresionantes de agua.

De manera paralela a los trabajos técnicos de la candidatura, la Xunta de Galicia, como muestra de su compromiso para que Ribeira Sacra sea un territorio más vivo y reconocido, ha destacado que trabajó en la conservación y puesta en valor de diferentes bienes patrimoniales de esta comarca de la provincias de Lugo y Ourense.

Así, a lo largo de este período, la Administración autonómica ejecutó, en solitario o en colaboración con otras instituciones y ayuntamientos, diferentes actuaciones tanto en materia arquitectónica como arqueológica en diferentes bienes como iglesias, monasterios, museos, castros o yacimientos romanos, entre otros.

LA XUNTA INSISTE EN LA "SOLVENCIA" DE LA CANDIDATURA

A preguntas de los medios, López Campos ha incidido en que el informe de Icomos, organismo asesor de la Unesco, no es "vinculante", y ha subrayado que las resoluciones son, de hecho, cada vez "más diferenciales". Al tiempo, ha enfatizado la implicación del Gobierno de España, y ha recalcado que, cuando decide presentar y defender esta candidatura, lo hace porque "está seguro de su solvencia y rigor".

El conselleiro ha agradecido con intensidad y en varias ocasiones la implicación de los distintos actores e instituciones que, a todos los niveles, apoyan esta candidatura.

"Nunca dejamos de confiar en el valor y potencialidad de la Ribeira Sacra, pero está claro que sin la colaboración de todos ellos sería muy complicado, prácticamente imposible, estar hoy aquí con una candidatura sólida, rigurosa y con un apoyo unánime e indiscutible sobre su valor universal y excepcional. Espero que tengamos buenas noticias de aquí a una semana", ha zanjado.