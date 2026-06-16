La Xunta rechaza la "transferencia outlet" de la AP-9 que avanza en el Congreso

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, después de un Consello - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, tilda de "transferencia outlet" la ley para traspasar la autopista AP-9 a Galicia que avanza en el Congreso, pese al rechazo de PP y Vox. Este martes, en concreto, se ha elevado al pleno.

En declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a las obras de la promoción de 14 viviendas públicas en Xuxán, la conselleira ha pedido "que opere el sentido común" en torno a este asunto y volver así al texto "original".

Y es que Allegue ha incidido en que "en Galicia existía unanimidad en la transferencia desde hace ya más de una década y ahora se ve rota". De ello ha responsabilizado a BNG y PSdeG, junto con Sumar, del que ha dicho que es un "partido que nada tiene que ver con esta comunidad". "Decidieron romper con esa unanimidad", ha recriminado.

"Lo que hoy se debate en la comisión de transportes en Madrid nada tiene que ver con la transferencia aprobada en el Parlamento gallego", ha criticado. A su juicio, Bloque y PSOE "pretenden" que Galicia asuma costes que "no le corresponden".

"Que asumamos un incremento tarifario que no nos corresponde. Pretenden que asumamos bonificaciones que no nos corresponden. Y también que asumamos las posibles consecuencias de esa posible nulidad de las prórrogas que se está dictaminando en la Comisión Europea y de la que Galicia no sabe nada toda vez que el Gobierno nos niega esa información", ha censurado la conselleira.

En resumen, ha considerado que "esta transferencia que se debate hoy --por este martes-- en nada se parece a la que aprobamos aquí, en este Parlamento" y por ello ha instado a los populares a decir "no a esta transferencia no rebajada, esta transferencia 'outlet' que nada tiene que ver con lo que se aprobó" en la Cámara autonómica.

Es, en su opinión, "una transferencia que pone en una situación cómoda a Pedro Sánchez y supone una hipoteca para los gallegos" que la Xunta "no puede asumir".