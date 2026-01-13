La Xunta rechazará en el CPFF la propuesta de reforma de financiación por "raquítica" e "inaceptable"

Archivo - El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ofrece declaraciones a los medios durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en la sede del Ministerio, a 11 de diciembre de 2023. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha avanzado que la Xunta rechazará este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la propuesta de reforma de financiación autonómica que ha trasladado el Gobierno central, al considerarla "raquítica" e "inaceptable".

Al respecto, Corgos ha criticado que reduce el peso de dos factores como el envejecimiento y la dispersión poblacional, que elevan el coste de los servicios públicos en Galicia, y ha cargado contra el "pacto previo" con Cataluña.

En todo caso, ha asegurado que acudirá al CPFF a "escuchar" y pedir explicaciones a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre las modificaciones que plantea al sistema.