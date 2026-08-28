La Xunta recuerda que el agua "no es patrimonio exclusivo de un alcalde" y garantiza suministro hasta fin de año en Vigo

Archivo - Embalse de Eiras, en Fornelos de Montes (Pontevedra) - EUROPA PRESS - Archivo

VIGO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha recordado este viernes al regidor de Vigo, Abel Caballero, que el agua "no es patrimonio exclusivo de un alcalde", y ha insistido en que la ciudad olívica no hace "ningún favor" a otros municipios en materia de abastecimiento, ya que éstos pagan por el agua y por su tratamiento.

Así ha respondido la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, a la carta remitida por el alcalde, en la que insiste en la necesidad de construir un segundo embalse en el río Oitavén.

La conselleira ha recordado que las competencias de abastecimiento son municipales y que el apoyo que la Xunta presta a los ayuntamientos no supone que esas competencias cambien de lado. "La Xunta siempre estuvo a su lado, lo que ocurre es que él (Caballero) prefiere el teatro del enfrentamiento", ha apuntado Ángeles Vázquez.

Tras recordar que el agua "es de todos los ciudadanos", y no "patrimonio exclusivo de un alcalde", la titular de Medio Ambiente ha señalado que el Plan da Seca establece que si Baiona necesita agua, se conectará al sistema de Nigrán, que se abastece de la presa de Zamáns, y ha matizado que no se ha tenido que llevar a cabo ningún trasvase desde la presa de Eiras a Zamáns.

"No es coherente tratar políticamente un recurso compartido, como es el agua, como si fuese patrimonio exclusivo de un alcalde. No, es patrimonio de los vigueses, de los de Mos, de Ponte Caldelas, o de O Porriño. Vigo no está haciendo un favor a ninguno de los ayuntamientos, y tampoco se lo está haciendo a Baiona", ha remarcado, antes de aclarar que Baiona, cuando se conecta al sistema de Nigrán, paga "tanto el agua bruta como el tratamiento" y que el servicio "no es gratis".

Según ha reiterado, "Abel Caballero no tiene la exclusividad de uso del agua de Eiras ni de Zamáns", y ha apelado a "cuidar" entre todos este recurso esencial.

Al respecto, ha vuelto a insistir en la necesidad de reducir las pérdidas de la red, aunque el agua embalsada ahora mismo permite "garantizar" el abastecimiento hasta final de año.

Con todo, ha remarcado que, "antes de criticar la gestión de la Xunta", Abel Caballero debería revisar las pérdidas de la red municipal viguesa, que los informes del propio Ayuntamiento sitúan por encima del 20%, "por encima del límite legal". "Si hiciera bien su trabajo, no perdería un mes de agua de cada cuatro", ha espetado la conselleira.

Además, se ha reafirmado en que Vigo debe 6 millones de euros a Augas de Galicia, y que todas las resoluciones judiciales en los contenciosos interpuestos por el Ayuntamiento contra el pago del canon han sido favorables a la administración autonómica. "Por tanto, nadie se tiene que ofender cuando se dice que para él (para el alcalde de Vigo) el agua es un negocio, porque les cobra a los ayuntamientos limítrofes pero no está pagando", ha subrayado.

VÁLVULAS DE LA PRESA DE EIRAS

Todas estas consideraciones han sido trasladadas también por carta remitida al regidor olívico. En la misiva, la conselleira también se refiere a las acusaciones de Caballero sobre la gestión de las válvulas de la presa de Eiras.

Ángeles Vázquez responde al alcalde que "no se puede ni se debe confundir a la ciudadanía" sobre las competencias de cada administración y que, si bien la Xunta gestiona la presa, es competencia municipal la manipulación de esas válvulas, tal y como quedó acordado en enero de 2023.

"Y fue el Ayuntamiento el que no comunicó su deterioro, lo que provocó que la Xunta tuviera que actuar de emergencia por valor de 2,27 millones de euros para evitar que esa falta de actuación pusiera en riesgo en abastecimiento", expone la carta.

Finalmente, en su comunicación, la Consellería do Medio Ambiente e Cambio Climático incide en la conveniencia de gestionar el agua mediante una mancomunidad, ya que es un recurso de dominio público y una realidad supramunicipal. "Es más razonable que su gobernanza también lo sea, avanzando en una fórmula estable, como la mancomunidad, que permita gestionar el recurso de forma conjunta, transparente y acorde con la realidad actual", propone.