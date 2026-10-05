La Xunta reivindica que ha puesto en marcha 2.100 viviendas públicas este año y otras 1.860 están en construcción

Alfonso Rueda este lunes. - DAVID CABEZÓN-XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reivindicado este lunes que su Gobierno ha puesto en marcha este año 2.100 viviendas públicas, mientras que otras 1.860 están ya en construcción.

Así se recoge en un informe elaborado por la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas que revela que el Ejecutivo autonómico ha licitado las obras de casi 2.100 viviendas entre enero y septiembre por un importe de más de 380 millones de euros.

Según Rueda, estos datos confirman que el compromiso de licitación para este ejercicio será "cumplido y superado". "En este momento ya están en marcha más de 4.000 viviendas que nos comprometimos tener listas en 2028, concretamente 4.670".

En los nueve primeros meses del año la Xunta ha licitado las obras de 2.090 viviendas de promoción pública, el 77,75% de las 2.688 previstas para todo el año, con una inversión de más de 378 millones. De estas, 331 ya están en construcción.

A estas actuaciones se suman otras intervenciones de rehabilitación del programa Rexurbe, que en 2026 incorporó la licitación de rehabilitación de 10 viviendas, con 2,6 millones de euros. Además, hasta diciembre, la Xunta espera licitar otras 617 viviendas, superando este año las 2.700.

Asimismo, Rueda ha destacado que en la actualidad "hay 1.861 viviendas de promoción pública en obras, que ya estaban licitadas antes de empezar el año" y se han entregado 102 en Pontevedra y Santiago.

El presidente gallego ha reivindicado el "esfuerzo inversor" de la comunidad frente al Estado. "La licitación de la Xunta en los seis primeros meses del año multiplica por más de 100 la del Gobierno de España en Galicia", ha apostillado y multiplica por más de 50.000 la del Ministerio de Vivenda e Axenda Urbana, ha dicho, indicando que esta Cartera solo licitó 6.000 euros.