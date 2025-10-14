La Xunta replica al gobierno de Santiago que "ceda gratuitamente" las parcelas para vivienda protegida sin "condiciones"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Vivienda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha respondido a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, que ceda gratuitamente, "como hicieron los demás ayuntamientos", las parcelas para la construcción de vivienda protegida.

Así lo ha trasladado la conselleira después de que este martes el Consistorio compostelano ofreciese a la Consellería de Vivenda la cesión de dos parcelas más a la Administración autonómica para destinarlas en exclusiva a vivienda pública en régimen de alquiler. El Ayuntamiento propone, complementariamente, un programa autonómico de inversión en adquisición y rehabilitación de inmuebles también con destino a vivienda pública en alquiler para compensar la pérdida de patrimonio de la población compostelana.

Al respecto, María Martínez Allegue ha respondido a la carta de la regidora manifestando la posición favorable del Gobierno gallego a la cesión a la Xunta de las parcelas que resultaron vacantes en el concurso público que convocaron para venderlas. Sin embargo, traslada su "sorpresa" porque "dicha cesión sea con condiciones, incluida una contraprestación a cambio de suelo".

"Debemos recordar que todos los ayuntamientos que colaboran con la Xunta accedieron a la cesión de suelos de forma gratuita", señala la Xunta, que cita los ejemplos de A Coruña, Pontevedra, Ames, A Estrada, Lalín, Teo, Vilagarcía de Arousa, Carballo, San Cibrao das Viñas y Narón.

La Xunta señala que "ninguno de estos ayuntamientos sugirió ningún tipo de condición, ni mucho menos una contraprestación para ceder las parcelas, siempre y cuando se destinen a la construcción de vivienda de promoción pública, como es el caso". "Son los ciudadanos de Santiago los que se vendrían beneficiados, así que le pedimos que recapacite", señala.

El Gobierno gallego apunta que en la actualidad se está tramitando también la cesión de parcelas por parte de otros ayuntamientos como Arteixo, Bueu, Sanxenxo o Baiona. "Y también sin condiciones, ya que es la Xunta la que realiza un importante esfuerzo para la construcción de viviendas que repercuten en favor de los ciudadanos", ha indicado.

"Hay más de año y medio que la Xunta solicitó al Ayuntamiento de Santiago la cesión de suelo para la construcción de vivienda de promoción pública, sin que hasta el momento fuese cedida una sola parcela", apunta la Xunta.

Por ello, el departamento que dirige María Martínez Allegue espera que la alcaldesa "modifique su postura y que el ayuntamiento se avenga a ceder las parcelas propuestas, en el menor plazo posible y sin más condiciones que destinar el suelo a la construcción de viviendas de promoción pública, como en el caso del resto de los ayuntamientos que ya cedieron parcelas y ya se licitaron los contratos para la redacción de los proyectos".