La Xunta saluda que el Gobierno "rectifica" en la reforma de la EBAU, pero lamenta que no se homogenicen las pruebas

Rodríguez critica la "incertidumbre" generada durante años, aunque admite que el último borrador "no difiere en casi nada" del examen actual

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades en funciones, Román Rodríguez, saluda que el Gobierno central "rectifica" con el borrador del nuevo modelo de la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EBAU o ABAU, por sus siglas en gallego), porque "no difiere en casi nada" del que ya está en vigor. No obstante, vuelve a lamentar que no se aproveche la reforma para establecer mecanismos homogenizadores de las pruebas entre comunidades autónomas.

Así evalúa Rodríguez el nuevo proyecto de de real decreto de la EBAU, remitido el viernes por los ministerios de Educaición y FP, y de Ciencia, Innovación y Universidades. El modelo entrará en vigor el próximo curso 2024/25 e incluirá cuestiones tipo test, las faltas de ortografía bajarán un 10 por ciento la nota en los exámenes y los alumnos podrán elegir entre distintas preguntas, aunque requerirán que hayan estudiado todo el temario.

A través de un comunicado, el conselleiro de Educación en funciones critica que el Gobierno central haya enviado este borrador "a escondidas", en la tarde del viernes. Además, es "un documento más" de esta reforma que hace "perder la cuenta" de las "propuestas y rectificaciones en las que está atrapado el Ministerio desde hace años".

"El Ministerio acierta cuando rectifica", asegura Román Rodríguez, porque la nueva propuesta elimina "la exagerada optatividad" que se había establecido durante la pandemia de la covid-19 "y que ya no tiene sentido".

De hecho, reconoce que la propuesta "no difiere en casi nada" del modelo de examen en vigor para este curso. Por tanto, el conselleiro lamenta que el Gobierno central "lleve tanto tiempo generando incertidumbres en el sistema educativo" y no es capaz "de sacar adelante un nuevo modelo".

En palabras de Rodríguez, el borrador "no hace más que volver al punto de partida, sin solucionar los problemas reales de esta prueba que están perjudicando a la juventud gallega".

"HOMOGENIZAR" LAS PRUEBAS ENTRE CCAA

Y es que el proyecto de real decreto mantiene los "mismos defectos congénitos" que, según la Xunta, tienen las propuestas realizadas por los ministerios en los últimos años. En concreto, el conselleiro se refiere a que no hay "ningún tipo de mecanismo homogenizador" entre las distintas comunidades autónomas.

En este contexto, argumenta que los estudiantes gallegos están "entre los mejores" de España en resultados académicos, "según todos los indicadores oficiales", pero eso "no se traduce después" en las notas de la EBAU.

Por tanto, la Xunta lleva años "defendiendo que es prioritario" establecer "el mismo nivel de dificultad" en las pruebas y en la corrección, para que "cualquier alumno de cualquier punto de España pueda acceder a la facultad que quiera dentro del Estado".

Asimismo, Rodríguez reclama mayor concreción en los contenidos y el peso que tendrán en el examen las distintas partes del currículum de cada asignatura, también para evitar desigualdades.