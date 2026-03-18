La Xunta valora ahora "la mejor de las disposiciones" del Gobierno y ve "prudente" esperar al Consejo extraordinario

Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, ha valorado que el secretario de Estado del ramo "tiene la mejor de las disposiciones para colaborar", por lo que ve "prudente" esperar al Consejo de Ministros extraordinario del viernes para conocer las medidas que aprobará el Gobierno para hacer frente a los efectos del conflicto en Oriente Medio.

"Vengo de hablar estos días con el secretario de Estado de Industria y un poco en lo que quedamos es que tras ver lo que se apruebe en el Consejo de Ministros veremos si hay algún punto crítico de algún sector productivo o alguna empresa en Galicia que trasladaremos al ministerio", ha explicado, a preguntas de los periodistas antes de visitar una empresa en Santiago.

Con anterioridad, la semana pasada, la titular de la consellería fue crítica y reclamó que el Ejecutivo central convocase a las comunidades autónomas para abordar este asunto.

Ahora, ha señalado que el secretario de Estado "tiene la mejor de las disposiciones para colaborar y que se pueda paliar algo que de momento es coyuntural pero que está afectando mucho desde el punto de vista logístico y energético".

"Lo que se avanzó es que no se iba a trabajar sobre los impuestos o sobre el IVA de los alimentos. Lo prudente es esperar y si hay algún sector que en Galicia sea más afectado reclamaremos como lo están haciendo las consellerías de Medio Rural y la de Mar", ha apuntado.

En todo caso, Lorenzana entiende que "esto no es un tema de ninguna comunidad autónoma", sino "un tema general y desde luego del bloque comercial europeo y de España". "Y en ese sentido se tienen que adoptar las medidas", ha destacado.

MESA DE APOYO LOGÍSTICO

Por parte de la Xunta, ha abogado por "conocer de primera mano si hay alguna situación concreta" y ha explicado que para eso puso su departamento en marcha la mesa de apoyo logístico a la empresa.

"Estamos monitorizando todos los sectores. A finales de esta semana tendremos los datos que solicitamos en esa mesa y con eso vamos a trabajar. Pero las medidas creemos que tienen que adoptarse a nivel nacional y creo que en este sentido está trabajando el Gobierno central, con normalidad", ha resuelto.