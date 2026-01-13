La Xunta ve que el alquiler bajó "muy poco" en A Coruña con la zona tensionada pero "muchísimos" contratos no se firman

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, durante un acto en Santiago de Compostela. - XOÁN CRESPO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, ha sostenido que en A Coruña los alquileres bajaron "muy poco" con la declaración de zona de vivienda tensionada y, por otro lado, que "muchísimos contratos se dejaron de formalizar".

En declaraciones a los medios durante un acto en Santiago este martes, M. Allegue ha incidido en que los propietarios coruñeses, "al saber que sus inmuebles iban a tener un precio tope limitado, incrementaron los alquileres".

En esta línea, la titular de Vivenda ha esgrimido que el "intervencionismo" en el mercado "no funciona" y que los importes de alquileres en la capital herculina se rebajaron "muy poco". En cambio, ha insistido en que "son muchísimos los contratos que se dejan de formalizar" debido a esta declaración.

Por otra parte, la titular autonómica ha incidido en que todos los datos de alquiler en Galicia "son objetivos y de acceso público", y que en ellos se reflejan "todas las fianzas que son depositadas mensualmente en todas las ciudades gallegas".

Así, ha argumentado que hubo un incremento en los precios "cuando ya se sabía que se iban a limitar esos alquileres" en A Coruña. En este sentido, M. Allegue ha hecho hincapié en que se está "hablando de una rebaja que no alcanza los 15 euros" en los contratos.

"La lectura que tenemos que hacer es que los importes de alquileres no se rebajan --y si se rebajan es muy poco--, pero son muchísimos los contratos que se dejan de formalizar", ha concluido la conselleira, al subrayar que lo que se observa es la "retirada de viviendas del mercado".