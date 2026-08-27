La Xunta ve "insuficiente" los 25 millones a Ceuta e insiste en la reagrupación familiar sin cerrarse a acoger a menores

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, y el director xeral de Infancia, Jacobo Rey, participan telemáticamente en la Conferencia Sectorial, a 27 de agosto de 2026. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia considera "completamente insuficientes" los 25 millones de euros que se destinarán a la atención de menores migrantes en Ceuta, aprobados este jueves en la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud, en la que la conselleira de Política Social, Fabiola García, ha insistido en su apuesta por la reagrupación familiar sin cerrarse a acoger a menores migrantes. "Pero siempre con consenso, planificación y financiación", ha matizado.

Esta reunión, con un único punto del día sobre esta ayuda económica, ha estado marcada por la ausencia de Aragón, Extremadura y Castilla y León, todas ellas comunidades en las que Vox comparte gobierno con el PP. Sin embargo, el resto de comunidades presentes ha votado a favor de la partida que el Gobierno del Estado destinará para este fin.

Por parte de Galicia, han estado presentes de forma telemática la conselleira y el director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey. En declaraciones a los medios, Fabiola García ha trasladado que en su intervención recalcó que considera la cuantía "completamente insuficiente", una postura que ha asegurado que es compartida por el resto de comunidades autónomas --también Ceuta-- e incluso por el Gobierno.

"También quisimos trasladar que Galicia siempre ha sido y será una comunidad autónoma solidaria. Vamos a seguir siendo solidarios, pero vamos a continuar reclamando diálogo, planificación, coordinación y financiación", ha reiterado García, que además ha consultado por el número concreto de menores presentes en Ceuta al Gobierno, que ha dicho desconocerlo.

Preguntada por el abordaje en la reunión de un posible reparto de menores, la responsable autonómica ha aclarado que, al ser el único punto del día la ayuda a Ceuta, no se ha tratado "nada" en relación a este otro asunto. "La ministra también nos ha trasladado que iremos viendo cómo va evolucionando esta crisis migratoria en sucesivas conferencias sectoriales", ha avanzado.

INSISTE EN LA REAGRUPACIÓN FAMILIAR

Al respecto de la situación de los menores migrantes, García ha insistido en su apuesta por la reagrupación familiar apoyándose en la ley de extranjería y en las peticiones de las familias y el Gobierno marroquí. "En caso de no ser posible esta reagrupación, [apostamos por] que asuma el tutela al Gobierno de Marruecos. Eso es lo que dice la ley", ha asegurado.

No obstante, no se ha cerrado a la acogida de llegar a ser el caso: "Galicia es una comunidad solidaria. Estamos dispuestos a acoger nuevos menores migrantes, pero siempre que exista consenso, planificación y financiación".

De igual modo, la conselleira ha insistido en que tiene que ser el propio Ejecutivo estatal el que ordene a las comunidades "cómo actuar" y "cuáles van a ser las responsabilidades" que tengan las mismas en ello. "Pero también es muy importante la responsabilidad que tiene que asumir el propio Gobierno de España y no delegar en ellas la solución a una crisis migratoria tan grave como está ocurriendo", ha zanjado.