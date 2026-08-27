El Gobierno y las CCAA aprueban la ayuda de 25 millones para la atención de menores migrantes en Ceuta

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, preside la reunión de la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia, en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a 27 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno y las comunidades autónomas han aprobado este jueves 27 de agosto en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia el crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención de la infancia migrante en Ceuta.

La reunión, a la que no han acudido Aragón, Extremadura y Castilla y León, tenía un único punto en su orden del día, sobre la ayuda para Ceuta, que ha sido aprobada por unanimidad de todas las autonomías presentes, según han confirmado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia.

Al encuentro han acudido presencialmente Cataluña, Navarra, Canarias y Madrid, mientras las demás autonomías, a excepción de Aragón, Extremadura y Castilla y León, han participado de forma telemática.