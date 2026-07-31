Xunta ve la planta de Indra en As Pontes como "el principio de una cadena de valor" ligada a la industria metalmecánica

SANTIAGO DE COMPOSTELA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha celebrado el anuncio de la multinacional española especializada en defensa, tecnología y consultoría digital Indra de poner en marcha una nueva fábrica de vehículos militares en As Pontes (A Coruña), reivindicando que será "el principio de una cadena de valor" vinculada a la industria metalmecánica en la zona.

Para ella, se trata de una "muy buena noticia" que culmina "muchos meses de trabajo" con la empresa y que supondrá un nuevo proyecto industrial en una zona de Galicia de "transición justa".

Además, ha reivindicado, la iniciativa está vinculada al sector de la defensa y la seguridad, donde la Comunidad cuenta con una estrategia concreta en este ámbito.

Lorenzana ha dicho que este proyecto está dentro de la industria metalmecánica y, sumados a los puestos de trabajo directos que generará, se espera que sea el principio de una cadena de valor en la zona vinculada a esta industria.

"Comenzamos a trabajar desde ya para tramitar este proyecto lo más rápido posible para que cuanto antes pueda empezar la fabricación", ha apostillado la conselleira en declaraciones a los medios de comunicación.

Todo ello tras conocerse en las últimas horas que Indra levantará una planta de vehículos militares en As Pontes, con la que prevé crear en el norte de España "uno de los mayores polos industriales de plataformas terrestres de Europa".

En concreto, la compañía avanzó que adquirió unos terrenos de más de 50.000 metros cuadrados, con una superficie construida de casi 15.000, para implantar esta nueva instalación.

Según subrayó, supondrá con una inversión de alrededor de 18 millones de euros y aspira a generar en Galicia entre 70 y 120 empleos directos de alta cualificación, además de puestos de trabajo indirectos en la cadena de suministro, proveedores y servicios asociados.