Yolanda Díaz aún ve posible un acuerdo sobre la reforma de la ley del 'solo sí es sí': "Quedan horas suficientes"

La ministra insta a centrarse en lo que une sin "renunciar" a lo ya hecho: "Sigamos caminando hacia delante"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aún ve posible el acuerdo entre los socios del Ejecutivo central en torno a la reforma de la conocida ley del 'solo sí es sí'.

A preguntas de los medios, tras avanzar Podemos que, si no había cambios, votaría en contra de la toma en consideración de la reforma este martes, Díaz ha replicado que este asunto "lo lleva la ministra de Igualdad", Irene Montero, pero, a renglón seguido, ha apostillado que ella aún ve factible el acuerdo.

"No me rindo nunca. Quedan horas suficientes para llegar a un. Eso es lo que me gustaría y deseo que pase mañana", ha aseverado, antes de participar en la presentación del libro 'Género y política. Nuevas líneas de análisis ante la cuarta ola feminista' en Santiago.

En esta coyuntura, frente a la confrontación de los últimos días entre PSOE y Podemos y ante la proximidad del 8-M, Díaz ha llamado a pensar en los "éxitos" alcanzados y en que es preciso "seguir caminando hacia delante", sobre todo ante debates y "retrocesos" a los que, a su modo de ver, pretenden conducir "las gentes que conforman el partido del odio".

"NO RENUNCIEMOS A LO QUE HICIMOS"

"Creo que aquí es donde debemos estar. No renunciemos a lo que hicimos y sigamos caminando hacia delante. Soy de las que defiende que el feminismo debe basarse en lo que queremos y no en lo que somos. Y vuelvo a decir que es demasiado importante el feminismo para todas y todos nosotros. Es el movimiento de transformación social por excelencia y aquí tenemos que encontrarnos todas y todos", ha proclamado.

Antes de lanzar este mensaje había sido cuestionada por las declaraciones de la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, quien este domingo afirmó, sobre el PSOE: "Puedes decir que eres feminista, pero si votas la reforma del 'solo sí es sí' con el PP, estás dando gato por liebre".

Díaz ha incidido en que el feminismo "es demasiado importante para todas y todos". "Es el movimiento de transformación social por excelencia y aquí tenemos que encontrarnos todas y todos", ha esgrimido, antes de hacer un llamamiento a que todas las mujeres y hombres feministas del país salgan a la calle el 8-M.

A los hombres feministas les ha lanzado, además, otro mensaje: " "Necesitamos que sigan caminando y necesitamos que sigamos ganando derechos" en una sociedad --ha dicho-- en la que se generan determinados debates que pueden suponer un retroceso para los derechos de las mujeres.

"PACTO POR LOS CUIDADOS"

Díaz también ha sido preguntada sobre las apreciaciones realizadas por Irene Montero en relación a la ley de representación paritaria anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A juicio de la ministra, todo "avance" está bien, pero "el debate del feminismo de hoy" está en otro lugar: en los "cuidados".

"Mañana lo que vamos es a transponer una directiva a la que estábamos obligados, que tiene que ver con la representatividad en una parte de la sociedad. Es una demanda muy antigua y creo que cualquier paso que demos, bienvenido sea", ha dicho.

"Pero también creo que el debate del feminismo de hoy tiene que ver con los cuidados y me parece que esa es la gran tarea en la que tenemos que trabajar. Quiero un país en el que la mirada hacia el futuro tenga que ver con un pacto por los cuidados, un pacto que facilite la transición porque cuidar es imposible en nuestro país", ha esgrimido.

Como ejemplo, ha puesto las escuelas infantil o que no hay "una debida atención desde la ley de dependencia". Por ello, ha insistido en que, aunque "cualquier avance está bien", "el feminismo de hoy está en un pacto por los cuidados y en que dejen de ser las mujeres las que se responsabilicen del cuidado de descendientes y ascendientes".

"Si ponemos los cuidados den el centro, con una mirada interseccional haremos políticas económicas y sociales diferentes y mejoraremos también democráticamente. Ese es el feminismo de hoy", ha zanjado.

747408.1.260.149.20230306140920