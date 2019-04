Yolanda Díaz (En Común) propone como "primera medida" intervenir el precio de la energía

Publicado 20/04/2019 17:24:49 CET

La candidata por Pontevedra de En Común-Unidas Podemos cuestiona el "papel" de Ana Pastor (PP) en las "cloacas"

PONTEVEDRA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de En Común-Unidas Podemos por Pontevedra, Yolanda Díaz, ha asegurado que si esta formación llega a "conformar gobierno" su "primera medida" será intervenir las tarifas de la energía al establecer un "precio regulado" y "sacar del mercado las hidroeléctricas y nucleares" para que la energía sea "pública", e impulsar que la modalidad de contratación ordinaria sea el contrato indefinido que en la provincia solo representa el 6,5 por ciento.

En un mitin celebrado en la Praza do Teucro, en Pontevedra, y sin hacer ninguna mención al futuro de la empresa Ence, Yolanda Díaz ha tildado de "golfería" y de "corrupción legal" que "no paquen impuestos los que están forrados".

Por eso se ha comprometido a que la Iglesia, los fondos de inversión "que especulan con las pensiones" y las Sociedades de Inversión de Capital Variable como la que ha atribuido al fundador de Zara, Amancio Ortega, "van a tributar".

También ha criticado que el PSOE no publique los nombres de los 30.000 "amnistiados por el delito de no pagar a Hacienda" y que no se reviertan los copagos, los centros concertados y la privatización de la sanidad.

En este sentido, ha asegurado que la "reforma fiscal" que propone En Común-Unidas Podemos permitirá que "la gente de abajo viva con dignidad" y no se produzcan casos de "puertas giratorias", poniendo a las exministras populares Soraya Sáez de Santamaría y Fátima Báñez como ejemplos, por su vinculación, respectivamente, con el bufete Cuatrecasas y la patronal CEOE.

Además, ha censurado la "compatibilidad perfecta" entre el portavoz económico de Ciudadanos, Luis Garicano, y la ministra de Economía, Nadia Calviño, porque significa que "la pista de salida está puesta para que haya un gobierno del IBEX-35" y que el PSOE "no quiere derogar la reforma laboral".

En cuanto al PP, ha advertido a la candidata por Pontevedra, Ana Pastor, que "no debería frivolizar con la gente" por haber afirmado que su partido "crea empleo.

También se ha dirigido a Ana Pastor para preguntarle por "su papel, como presidenta del Congreso, en las cloacas y el espionaje contra Podemos y Pablo Iglesias".

"CLOACAS"

Precisamente, el diputado de Podemos Alberto Rodríguez ha asegurado que las cloacas son "para quien no puede comprar a los que no se venden", tras acusar a quienes practican la "corrupción" de "intentar comprar" a jueces, policías, políticos y partidos, periodistas y medios de comunicación.

"Ustedes votaron a una gente que no nos hemos vendido, habremos cometido errores pero no hemos robado ni un euro", ha asegurado Rodríguez sobre los representantes políticos de Podemos.

Del balance de esta legislatura, Alberto Rodríguez se ha referido a Podemos como "el grupo que más iniciativas presentó" y "el único grupo que llevó por ley que las pensiones estuvieran ligadas al IPC".

En este sentido, ha rechazado, por "cobarde", un posible acuerdo del PSOE y Ciudadanos para formar gobierno; frente a esto, ha insistido en que Podemos ha "demostrado que se pueden hacer las cosas de otra manera".

MINISTRA DE TRABAJO

Entre las demás intervenciones, los candidatos de En Común-Unidas Podemos por Pontevedra y A Coruña, Ángela Rodríguez y Antón Gómez-Reino, respectivamente, han apostado por Yolanda Díaz como futura ministra de Trabajo.

Mientras que Gómez-Reino ha cuestionado las encuestas afirmando que esta formación será "decisiva" en esta "campaña histórica", Ángela Rodríguez ha acusado al PSOE y al PP de tener que "pagar favores". Por el contrario, "nosotros no tenemos que pagar favores a nadie porque no estamos en el consejo de administración de bancos ni constructoras", ha añadido.

Además, ha atacado a Ciudadanos, Vox y especialmente al PP porque están "dispuestos a jugar con los derechos de la gente con tal de recuperar los votos que perdieron en los últimos años con sus políticas de miseria".

Rodríguez ha interpelado directamente a la candidata popular por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo: "Me pregunto por qué el PP quiere tener conversaciones con violadores para decidir sus políticas en el gobierno", ha señalado, dando como respuesta "el machismo".

También han participado en el mitin el diputado por Pontevedra Marcos Cal que, tras aplaudir que se haya "derrotado el bipartidismo", ha alertado sobre el riesgo de "involución" frente a la "España del 15-M y del 8-M" que representa En Común-Unidas Podemos. Así, Eva Solla, ha afirmado que le corresponde a esta formación "el verdadero voto útil, la izquierda que puede condicionar el gobierno".