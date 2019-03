Yolanda Díaz emplaza a Villares a que aclare si quiere "la unidad" y no descarta abandonar la primera línea política

Publicado 10/03/2019 16:57:45 CET

Asegura que el portavoz de En Marea "se empeñó" en convertir un espacio de confluencia en "una vieja herramienta política"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada de En Marea en el Congreso Yolanda Díaz, perteneciente a Esquerda Unida, ha emplazado al portavoz de En Marea, Luis Villares, a que diga "claramente" si quiere "la unidad" con Podemos, Esquerda Unida y Anova, y ha asegurado que esta semana "decidirá su futuro", en el cual no descarta abandonar la primera línea política.

Así lo ha señalado Díaz este domingo en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, en la cual se ha mostrado "optimista" porque, a su juicio, "no hay disculpa" para no cerrar una única lista.

"Soy consciente de que está habiendo reuniones con Luis Villares pero, también, lo que se me hace llegar es que él, por lo de ahora, no quiere acercamientos", ha subrayado la diputada.

A pesar de que este viernes, 15 de marzo, finaliza el plazo para la presentación de las candidaturas a las elecciones del 28M y de que este mismo domingo En Marea concluye las votaciones de sus primarias para las generales, Díaz ha reiterado su petición a Villares para "sumar" y no "restar".

"POCAS DIFERENCIAS"

Así, ha asegurado que "nadie en Galicia entendería" que no llegasen a un acuerdo pese a las "pocas diferencias que tienen". "No pienso lo mismo que Antón Gómez-Reino, ni que Martiño Noriega ni que Antón Sánchez ni que Eva Solla, pero eso es estupendo. Somos diversas, plurales, representamos a una Galicia nueva, que tiene que ser feminista, que tiene que tener alegría y vertebrar la esperanza. Bueno, pues para eso hay que sumar", ha destacado.

Con o sin el partido instrumental, Díaz ha indicado que tiene "claro" que en Galicia "va a haber unidad popular como en 2015 y 2016", una unidad que "quiere ensanchar" incluyendo a las mareas municipalistas y a la formación que lidera Villares.

La diputada hizo balance de la trayectoria de este espacio nacido de la creación en 2012 de AGE como coalición, de la que incluso Pablo Iglesias "bebe". "Después surge el partido que, en teoría, era un espacio de confluencia común y que Villares se empeñó en convertir en una vieja herramienta política", ha criticado.

"Nosotros respetamos ese partido y como lo respetamos queremos que se sume, teniendo diferencias evidentes, pero creemos que para derrotar mañana al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, es imprescindible ir unidas", ha añadido.

Además, Díaz ha recordado que Villares solo cuenta con el apoyo de cuatro diputados en el Parlamento de Galicia mientras que la coalición Podemos-Anova-Esquerda Unida suma diez. "Es fácil prever lo que puede pasar y lo digo con bastante tristeza; creo que hay que tener audacia y altura de miras. Nadie lo entendería", ha lamentado.

FUTURO POLÍTICO

Preguntada sobre su futuro político, Yolanda Díaz ha asegurado que esta semana decidirá qué hará. "No es fácil y lo digo con franqueza; creo que hice un trabajo colectivamente relevante en el Congreso. Fui muy feliz porque tuve la posibilidad de hacer leyes muy importantes, pioneras, como la Ley de Igualdad Retributiva. Estoy muy orgullosa, pero estar en Madrid con una hija que esta semana cumple 7 años es muy complicado", ha apuntado.

En este sentido, ha admitido que "perfectamente" podría dejar la primera línea política. "Creo que la política se hace desde muchos sitios. La hacía antes desde el colegio de abogados, la hice siempre, nací en una casa política y creo que la política debemos hacerla los ciudadanos desde cualquier punto de vista", ha añadido.

Además, ha insistido en que la decisión todavía no está tomada pero que hay un "factor personal que pesa mucho". "Cada día se me hace más complicado estar en Madrid y llevo mal no poder estar con mi hija", ha asegurado.