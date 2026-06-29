Zendal abre hasta el 19 de septiembre la convocatoria de la VII edición de los International Zendal Awards

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo farmacéutico Zendal ha abierto la convocatoria de la VII edición de los premios International Zendal Awards, unos galardones que reconocen proyectos de excelencia en investigación e innovación en los ámbitos de la salud humana y de la salud animal.

Tal y como ha trasladado la entidad, las candidaturas podrán presentarse hasta el 19 de septiembre a través de un formulario disponible en la página web oficial de los premios.

En esta nueva edición, los International Zendal Awards mantienen su apuesta por el impulso a la investigación científica y la innovación biomédica a través de dos categorías: Premio Salud Humana, dotado con 40.000 euros, y Premio Salud Animal, dotado con 25.000 euros.

Los premios se dirigen a instituciones públicas y privadas, centros de investigación, universidades, hospitales, fundaciones y otras entidades que desarrollen proyectos relacionados con la prevención, las vacunas, la biotecnología y el enfoque One Health, "contribuyendo al avance del conocimiento científico y a la mejora de la salud global".

En cuanto al modo de presentación de las candidaturas, deberán presentarse de forma telemática mediante el formulario habilitado en la web oficial de los premios, acompañadas de la documentación requerida en las bases de la convocatoria.