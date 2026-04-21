Zendal reúne este viernes en O Porriño a expertos internacionales para analizar los retos de la salud pública

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía biotecnológica Zendal organizará este viernes, 24 de abril, en sus instalaciones de O Porriño el encuentro internacional 'Salud global en tiempos complejos: inmunización, información y nuevos desafíos', una jornada destinada a analizar los retos de la salud pública en un marco de "incertidumbre global".

El evento, que se celebra con motivo de la Semana Mundial de la Inmunización, reunirá a destacados expertos de los ámbitos sanitario, político y de la comunicación para abordar los principales desafíos actuales.

Entre los ponentes confirmados se encuentran la especialista en comunicación en emergencias sanitarias Suzanne Kerba; la experta en salud global con trayectoria en la Organización Mundial de la Salud (OMS) Ljubisa Latinovic; el eurodiputado Nicolás González Casares; y la presidenta de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), Graziella Almendral.

La jornada pondrá el foco en el "papel estratégico" de la vacunación como "herramienta estructural" de salud pública, en un contexto marcado por "la complejidad epidemiológica y la presión sobre los sistemas sanitarios".

Asimismo, se debatirá sobre el entorno internacional condicionado por factores geopolíticos y el impacto de la desinformación en la confianza de la ciudadanía. El encuentro se desarrollará en horario de mañana y, al finalizar la jornada, los expertos participantes atenderán a los medios de comunicación para profundizar en las cuestiones abordadas durante las sesiones.