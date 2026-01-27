Zona Franca y Asime impulsan una aceleradora de innovación e internacionalización vinculada a Defensa y Seguridad

Acto de firma del convenio entre Zona Franca de Vigo y Asime para impulsar una aceleradora vinculada al sector de la Defensa y la Seguridad. - EUROPA PRESS

VIGO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Zona Franca de Vigo y la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime) han suscrito este martes un convenio para impulsar una aceleradora de innovación, desarrollo de negocio e internacionalización vinculada a la actividad de Defensa y Seguridad.

El delegado de Zona Franca, David Regades, y el presidente de Asime, Justo Sierra, han suscrito el acuerdo en un acto en el que también han participado, entre otras autoridades, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Esta aceleradora permitirá, en cada edición, impulsar 10 proyectos que desemboquen en la creación de empresas "sólidas y viables", según ha explicado David Regades. Para ello ofrecerá un entorno especializado y conectado con un sector, el de la Defensa y Seguridad, cada vez más pujante en Galicia, con unas 30 empresas y 3.500 empleos (y con el objetivo de llegar a 150 compañías y 5.000 trabajadores).

Los proyectos contarán con herramientas como el apoyo de expertos, recursos tecnológicos, tutorías especializadas, talleres, mentorización y la posibilidad de hacer pruebas piloto en entornos reales, todo ello durante un programa intensivo de 9 meses.

"INSTRUMENTO DE ALTO VALOR ESTRATÉGICO"

La secretaria de Estado de Defensa ha destacado que esta iniciativa de Zona Franca y Asime es "un instrumento de alto valor estratégico", y está en la línea del modelo de industria por el que apuesta el Gobierno: innovadora, "conectada al territorio" y "alineada con las necesidades de la Fuerzas Armadas".

Amparo Valcarce ha subrayado que la aceleradora será un espacio de innovación abierta y de colaboración público-privada, con presencia de grandes empresas 'tractoras', como Indra o Urovesa. Pero además, ha subrayado que potenciará toda la cadena de valor y generará oportunidades de empleo cualificado.

Igualmente, ha reiterado el papel que tienen iniciativas de este tipo en el fortalecimiento de la soberanía estratégica de España y de Europa, y a las que se suman otros proyectos, como el Centro TIC de López Mora o el proyecto SPARC de chips fotónicos. "La industria gallega está preparada para asumir un papel protagonista en los grandes proyectos de Defensa", subrayado la secretaria de Estado.

Por su parte, el presidente de Asime, Justo Sierra, ha hecho hincapié en el "potencional enorme" de Galicia en el ámbito de la Defensa y Seguridad, con una industria sólida, centros tecnológicos o universidades, y ha recordado que la Asociación lleva tiempo trabajando para "reforzar" la cadena de valor en esta área.