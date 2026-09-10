Zona Franca inaugura 14 nuevas naves en el polígono de Porto do Molle, "uno de los parques más innovadores de España"

Imagen de la inauguración de las nuevas 14 naves de Porto do Molle. - ZONA FRANCA

VIGO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de la Zona Franca de Vigo ha inaugurado este jueves 14 nuevas naves empresariales en el polígono de Porto do Molle, ubicado en Nigrán (Pontevedra), tratándose de "una referencia" al ser "uno de los parques más innovadores y tecnológicos de toda España".

Así lo ha señalado el delegado del Estado, David Regades, en el acto oficial llevado a cabo este mediodía, donde ha mostrado su orgullo por estas nuevas instalaciones.

El evento, amenizado por la Banda Agrupación Musical de Matamá y del grupo 'La buena vida', contó con la presencia también del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; del subdelegado en la provincia, Abel Losada; así como de los alcaldes de Nigrán, Gondomar y Vigo, Juan González, Francisco Ferreira y Abel Caballero, respectivamente, además de responsables y trabajadores de las empresas de las naves y del resto de compañías instaladas en Porto do Molle.

Previamente al acto de inauguración, los representantes institucionales realizaron una visita a Kreios Space, Egatel y Nort3D, tres de las doce empresas instaladas.

Después, en su intervención Regades subrayó que estas 14 naves modulares "representan de forma muy clara el estilo de los equipamientos que Zona Franca pone a disposición del tejido empresarial: naves y oficinas de un diseño avanzado, innovadoras, eficientes y sostenibles".

"Este parque empresarial es una de las joyas de Zona Franca y un modelo de sostenibilidad e innovación en todo el Estado. Quienes lo hacen posible son las empresas y a todas las que están instaladas aquí quiero agradecer su trabajo, su compromiso y su complicidad", ha reivindicado Regades.

Por su parte, la consejera delegada y cofundadora de UARX Space, Yanina Hallak, que intervino como responsable de unas de las empresas referentes del parque, señaló que "desarrollar un proyecto tecnológico en el parque de Porto do Molle es un privilegio de pocos", dando la bienvenida a todas las nuevas compañías que se suman a las instalaciones de Nigrán.

Pedro Blanco destacó que el nuevo complejo empresarial "representa un nuevo paso en la transformación económica de Vigo y su comarca", mientras que Caballero, quien también es presidente de la Zona Franca, subrayó que estas 14 naves "son mucho más que nuevos espacios empresariales" ya que "son industria, innovación, empleo de calidad y futuro para Vigo y toda su área".