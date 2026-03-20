Zona Franca traslada su oferta por Frigoríficos Berbés y Caballero apunta que un 'no' del Puerto sería por "política"

Instalaciones de la antigua nave de Frigoríficos del Berbés, en la Avenida de Beiramar, en Vigo. - EUROPA PRESS

VIGO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Zona Franca de Vigo ha trasladado al Puerto formalmente su oferta para hacerse con la nave de Frigoríficos del Berbés, en Beiramar, bien mediante compra o bien con una concesión administrativa, para instalar en esa parcela un 'hub' audiovisual, y el alcalde y presidente del pleno del organismo, Abel Caballero, ha avanzado que un rechazo por parte del Puerto, propietario del terreno, solo se explicaría como una "decisión política".

Así lo han trasladado el delegado de Zona Franca, David Regades, y el regidor olívico, en una comparecencia ante los medios delante de la nave, que se encuentra abandonado y muy deteriorada, tras casi 20 años de inactividad industrial y diversos incendios.

Regades ha explicado que la intención de Zona Franca es recuperar el inmueble para que sea sede de un 'hub' audiovisual, que apuntale y refuerce la posición de Vigo en este sector, por lo que la próxima semana aprobará la oferta pública de adquisición del edificio y ya ha enviado una carta al presidente del Puerto, Carlos Botana, para confirmar sus intenciones. "Nos ofrecemos a reconvertirlo y darle una nueva vida", ha señalado, y ha puesto como ejemplos otras actuaciones de recuperación del patrimonio industrial, como los muelles de Nueva York, El Matadero de Madrid o la LX Factory de Lisboa.

El delegado de Zona Franca ha subrayado que la entidad va a "resolver un problema de décadas", con el deterioro de esa zona, y ha asegurado que numerosas asociaciones y particulares instaron a Zona Franca a actuar en ese sentido.

"REORDENAR PRIORIDADES"

El alcalde, por su parte, ha subrayado que él mismo proyectó, cuando era presidente del Puerto (entre 2005 y 2007), una acción de "regeneración y cambio radical" de la fachada marítima de Beiramar, que luego fue "paralizada", y ha apostado por esta iniciativa de Zona Franca para recuperar una nave industrial que "lleva infinidad de años" abandonada y deteriorada, en una "situación insoportable".

Según ha apuntado Abel Caballero, "hay que reordenar prioridades" y ha recordado que industrias frigoríficas pueden instalarse en otras zonas de la ciudad o del área. "No se me ocurre ninguna razón por la que el Puerto no deba aceptar, salvo que quiera entrar en política", ha incidido.

Cuestionado sobre los visos que tendrá de prosperar esta oferta, habida cuenta de que el Puerto hace meses señaló que esa nave será rehabilitada para darle otros usos (negocia con la FAO la instalación de una sede de los Puertos Azules y con la Agencia Europea de Control de la Pesca), Regades y Caballero han recordado que la nave lleva sin actividad desde 2008 y que, desde entonces, ha habido varios incendios, la nave se ha deteriorado y ha tenido que ser precintada, y no han tenido éxito las iniciativas planteadas para reactivarla.

"Estamos solucionando un problema", ha proclamado David Regades, mientras que Abel Caballero ha remarcado que la recuperación de la nave de Frigoríficos del Berbés "hay que plantearla desde una óptica un poco más ambiciosa que una cuestión concreta del Puerto".

ESTUDIAR LA OFERTA CON "CRITERIOS TÉCNICOS"

Al respecto, el alcalde ha comparado la situación de esta nave con las antiguas instalaciones de M.A.R., donde se acabó construyendo el actual Auditorio Mar de Vigo. "Fue bueno para la ciudad y para el Puerto", ha afirmado, y ha asegurado que "esto es una copia mimética".

"Si alguien se opone le tendrá que explicar a la ciudad por qué no, y entonces ya estaríamos en política", ha advertido Caballero, que ha trasladado su confianza en que el Puerto estudiará "a fondo" la oferta de Zona Franca y lo hará "con criterios técnicos" y sin "presión política" que, "a lo mejor, la hay".

Finalmente, sobre si la Zona Franca tiene un 'plan B' y un posible emplazamiento alternativo para el 'hub' audiovisual, Abel Caballero se ha limitado ha recalcar que "ésta es la opción que se plantea y si alguien quiere perjudicar a la ciudad que diga que no".