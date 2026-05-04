Abanca y Funpromar firman un nuevo convenio para la divulgación del sector mar-industria entre la ciudadanía

Lino Comesaña y Roberto Alonso en la firma del convenio. - FUNPROMAR

VIGO 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Clúster de Conservación de Productos del Mar (Funpromar) y la entidad financiera Abanca han firmado un nuevo convenio orientado a reforzar la divulgación y el conocimiento del sector mar-industria entre la ciudadanía.

De esta manera, pretenden dar un nuevo impulso a la colaboración que mantienen desde hace años, han reivindicado ambas entidades en un comunicado.

El acuerdo, suscrito este lunes en Vigo por el representante legal de la Fundación, Roberto Alonso, y por Lino Comesaña, director de Negocio Institucional de Abanca en Galicia, España Norte y Portugal, "consolida una alianza estratégica basada en el desarrollo de iniciativas de carácter formativo, divulgativo y de promoción sectorial".

"Con esta nueva firma, ambas entidades reafirman su compromiso conjunto con la mejora de la competitividad y la proyección del sector transformador de productos del mar, así como con el fortalecimiento de su vínculo con la sociedad", han insistido.

Como principal novedad de este año, el convenio contempla la organización de un ciclo de tres coloquios abiertos al público en la ciudad de Vigo, que abordarán cuestiones clave como la historia de la industria mar-alimentaria, la sostenibilidad de la actividad, el valor socioeconómico del sector y su apuesta por la innovación.

El convenio refleja, además, la voluntad compartida de ambas entidades de seguir promoviendo iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad, la innovación, la sostenibilidad y la imagen del sector mar-industria gallego y español.