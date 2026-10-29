Abanca reúne a las principales asociaciones pesqueras de la Ría de Vigo para escuchar peticiones y ofrecer soluciones

Imagen de la jornada. - ABANCA

VIGO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Abanca ha escenificado su apoyo al mundo del mar con la celebración de un encuentro especializado al que ha invitado a los principales representantes de las cofradías más relevantes de la Ría de Vigo, el cual ha servido también para renovar sus convenios financieros.

Durante el evento, la entidad ha escuchado las peticiones del sector y ha ofrecido a los profesionales de la pesca soluciones a su medida, según ha reivindicado la empresa en un comunicado.

La sesión de trabajo tuvo lugar en la sede institucional del banco en Vigo y contó con la presencia del director territorial de Abanca en la ciudad, Walter Álvarez, y del director de Abanca Mar, Javier Fraga, entre otros.

La reunión comenzó con la firma de los convenios de colaboración en materia financiera que el banco mantiene con el sector. "Unos textos que recogen los productos y servicios más importantes disponibles para el colectivo y que permiten responder sus principales necesidades", ha explicado Abanca.

En ellos, el crédito es el "eje central", recogiéndose opciones tanto para las necesidades cotidianas como para afrontar con garantías grandes inversiones, insiste el banco.

Tras la firma de estos convenios, los representantes de las entidades participaron en una charla sobre la realidad del sector y los grandes retos a los que se enfrenta. Un año más, se expusieron cuestiones como la renovación de la flota, la sucesión generacional, el compromiso con la sostenibilidad o el aumento de costes.