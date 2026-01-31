Abierto el plazo para pedir ayudas para la modernización de equipamientos portuarios, dotadas de 10 millones

Villaverde, durante la visita. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las cofradías de pescadores, agrupaciones del sector pesquero, organizaciones de productores, cooperativas, asociaciones profesionales de pescadores, mariscadoras y 'redeiras' ya pueden solicitar las ayudas de la nueva orden habilitada por la Xunta por valor de 10 millones de euros para la modernización de equipamientos e infraestructuras de puertos pesqueros.

Lo ha destacado este sábado la conselleira do Mar, Marta Villaverde, en la visita realizada a la lonja de Testal, gestionada por el pósito noiés, con el fin de animar a los posibles beneficiarios de acogerse a estos apoyos, cofinanciados por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) para el periodo 2026-2027.

La responsable autonómica, que estuvo acompañada de la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Vázquez Suárez, ha explicado que esta orden tiene como novedad la posibilidad de solicitar anticipos o pagos a la cuenta sin tener que presentar garantías, "una medida que facilita el desarrollo de los proyectos aprobados, reduce cargas financieras y administrativas y permite una ejecución más ágil de las actuaciones".

El objetivo, ha continuado, es "fomentar un sistema portuario pesquero más eficiente a nivel económico, tecnológicamente avanzado, energéticamente sostenible, seguro y resiliente frente al cambio climático así como integrador desde el punto de vista social".

Así, los proyectos subvencionados estarán dirigidos a la transición renovable, protección del medio ambiente y reducción de la huella de carbono; a la mejora de la seguridad y de las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras; y a garantizar la calidad y control de la rastreabilidad de los productos del mar.

En el periodo comprendido entre los años 2018 y 2023 dentro del periodo regido por el FEMP con el 75% de cofinanciación, se subvencionaron un total de 272 actuaciones por un importe de 14.236.710 euros. Desde 2023 hasta 2025, en el marco del Fempa, con un apoyo del 70%, se realizaron 123 actuaciones que suman un importe de casi 12 millones.